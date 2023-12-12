Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту

Рождество и Новый год - это самое чудесное время в году, когда родственники и друзья собираются вместе, чтобы весело провести время. Чтобы разнообразить праздничный вечер, можно устроить конкурс по разгадыванию головоломок.
Если вы хотите проверить, хорошее ли у вас зрение, постарайтесь справиться с такой задачей: Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву O за 3 секунды.
Эта хитрая головоломка заставит всех призадуматься, поскольку на картинке со множеством разных элементов нужно найти пять пряничных человечков.
По словам создателей праздничной головоломки, только 20% людей смогут найти всех менее чем за одну минуту. В среднем, игрокам требуется 67 секунд, чтобы найти всех неуловимых персонажей.
Удалось ли вам обнаружить всех пятерых очень хорошо спрятанных пряничных человечков?
Если вы не заметили их в рекордно короткие сроки, не стоит расстраиваться, ведь это действительно сложно.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
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