Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту

Как не дать гостям заскучать на новогодней вечеринке? Разгадайте вместе праздничную головоломку.

https://glavred.info/life/rozhdestvenskaya-golovolomka-nuzhno-nayti-5-pryanichnyh-chelovechkov-vsego-za-minutu-10523999.html Ссылка скопирована

Рождественская головоломка заставит игроков призадуматься / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Рождество и Новый год - это самое чудесное время в году, когда родственники и друзья собираются вместе, чтобы весело провести время. Чтобы разнообразить праздничный вечер, можно устроить конкурс по разгадыванию головоломок.

Если вы хотите проверить, хорошее ли у вас зрение, постарайтесь справиться с такой задачей: Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву O за 3 секунды.

Эта хитрая головоломка заставит всех призадуматься, поскольку на картинке со множеством разных элементов нужно найти пять пряничных человечков.

видео дня

По словам создателей праздничной головоломки, только 20% людей смогут найти всех менее чем за одну минуту. В среднем, игрокам требуется 67 секунд, чтобы найти всех неуловимых персонажей.

Эта головоломка не даст заскучать гостям / mirror.co.uk

Удалось ли вам обнаружить всех пятерых очень хорошо спрятанных пряничных человечков?

Если вы не заметили их в рекордно короткие сроки, не стоит расстраиваться, ведь это действительно сложно.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Теперь вы видите всех пряничных человечков? / mirror.co.uk

Ранее Главред писал, в каком платье встречать 2024 год - модные советы от украинского дизайнера Андре Тана.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.