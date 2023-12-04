Весь год будет успешным и в изобилии: в какой цвет одеться на Новый год-2024

Известный украинский мольфар назвал цвета, которые в 2024 году привлекут любовь, благополучие и богатство.

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В чем встречать Новый год-2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

2024 год будет годом зеленого деревянного дракона. Он станет символом жизненной энергии, могущества, силы и богатства. Встречать Новый год следует правильно, чтобы его символ помогал в течение этих 12-ти месяцев, а не злился и не разрушал жизнь.

На то, какой будет ваша жизнь в течение года, может повлиять даже одежда, в которой вы будете праздновать. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, в каких цветах можно встречать Новый год, а в каких категорически запрещено. Какой правильно подобрать образ и задобрить символ года, то зеленый деревянный дракон принесет вам успех, достаток и любовь.

В чем встречать Новый год-2024

Мольфар убежден, что встречать Новый год можно только в тех цветах, которые соответствуют предпочтению его символа - дракону. Ни в коем случае нельзя одевать вещи белого, желтого, коричневого или синего цветов. Такие оттенки могут разгневать дракона и он будет приносить целый год неудачи в вашу жизнь.

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Встречать Новый год-2024 следует в ярких цветах - красный, зеленый, фиолетово-черный и золотой.

Мольфар отметил, что красный цвет является символом страсти и любви; зеленый и золотой - символом денег и достатка; фиолетово-черный - духовного единства и исцеления.

Вы должны помнить, что эти цвета могут принести успех в новом году, говорит Максим Гордеев.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, в чем можно встречать Новый год-2024

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