Сильный ритуал для покупки квартиры: уже скоро купите собственное жилье

Известный украинский мольфар убеждает, что если все сделать правильно, то в следующем году у вас появится возможность приобрести квартиру или дом мечты.

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Мольфар рассказал о сильном ритуале для покупки квартиры / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

В современном мире очень много людей живут на съемных квартирах или арендуют дома. Собственное жилье нынче для многих является настоящей роскошью. Не так уж много людей имеет возможность приобрести квартиру или дом. Однако выход есть.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев убежден, что привлечь кучу денег для приобретения квартиры поможет очень простой и действенный ритуал.

Сильный ритуал для покупки квартиры

Мольфар рассказал о том, что для проведения этого ритуала вам понадобится любой новый ключ. Одним важным условием является то, что приобрести его нужно обязательно в среду.

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Также вам понадобится красный мешочек. Ключ нужно положить именно в этот мешочек. После этого следует прочитать заговор.

"Ключ в мешочек кладу - квартиру или дом своей мечты куплю"

Этот мешочек с ключом нужно закопать в ближайшем лесу. Мольфар убежден, что после этого ритуала квартиру или дом мечты удастся приобрести уже очень скоро.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о сильном ритуале для покупки квартиры:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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