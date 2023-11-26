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Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и беде

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2023, 21:21
Мольфар Максим Гордеев убежден, что если не нарушать эти запреты, то в семье всегда будет идиллия, а богатство будет приумножаться.
что нельзя делать ночью
Что никогда нельзя делать ночью, чтобы не было беды и бедности / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

В нашей жизни могут появляться проблемы, которые долго не удается решить. Нам кажется, будто началась" черная полоса", которая затянулась и никак не закончится. Однако на самом деле это может быть действие негативной энергетики, которую мы сами же не задумываясь притянули к себе.

Мы можем делать ошибки даже в обычных бытовых делах, что привлечет серьезные неурядицы в дом и семью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что никогда нельзя делать ночью, чтобы не притягивать беды. Если соблюдать эти запреты, то в вашем доме всегда будет достаток, который постоянно будет приумножаться.

Что нельзя делать ночью

Если вы не хотите терять свое благополучие и богатство, никогда не выносите мусор из дома вечером или ночью. Таким образом вы вместе с мусором выбросите свое благополучие.

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Мольфар уверяет, что после захода солнца лучше не убирать. Если вы нарушите этот запрет, то рискуете потерять всю гармонию в семье, благополучие и достаток. Вы ее как бы будете вымывать во время уборки в такое время. Лучше перенести эти домашние дела на утро.

Если вы не хотите подарить благополучие и доход другим людям, то никогда не одалживайте деньги в темное время суток. Иначе все ваши заработки перейдут этому человеку. Все дело в том, что ночью денежная энергия самая активная.

А еще хотим спросить. Вы оставляете на столе острые предметы-ножи или вилки? Если да, то не удивляйтесь, если в вашем доме всегда слышны ссоры и ругательства. Острые грани несут разрушительную энергетику для семьи. именно поэтому ножи и вилки не следует оставлять на столе ночью.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что нельзя делать ночью:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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