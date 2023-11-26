Никогда не делайте это ночью: мольфар назвал 4 вещи, которые приводят к бедности и беде

В нашей жизни могут появляться проблемы, которые долго не удается решить. Нам кажется, будто началась" черная полоса", которая затянулась и никак не закончится. Однако на самом деле это может быть действие негативной энергетики, которую мы сами же не задумываясь притянули к себе.
Мы можем делать ошибки даже в обычных бытовых делах, что привлечет серьезные неурядицы в дом и семью. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что никогда нельзя делать ночью, чтобы не притягивать беды. Если соблюдать эти запреты, то в вашем доме всегда будет достаток, который постоянно будет приумножаться.
Что нельзя делать ночью
Если вы не хотите терять свое благополучие и богатство, никогда не выносите мусор из дома вечером или ночью. Таким образом вы вместе с мусором выбросите свое благополучие.
Мольфар уверяет, что после захода солнца лучше не убирать. Если вы нарушите этот запрет, то рискуете потерять всю гармонию в семье, благополучие и достаток. Вы ее как бы будете вымывать во время уборки в такое время. Лучше перенести эти домашние дела на утро.
Если вы не хотите подарить благополучие и доход другим людям, то никогда не одалживайте деньги в темное время суток. Иначе все ваши заработки перейдут этому человеку. Все дело в том, что ночью денежная энергия самая активная.
А еще хотим спросить. Вы оставляете на столе острые предметы-ножи или вилки? Если да, то не удивляйтесь, если в вашем доме всегда слышны ссоры и ругательства. Острые грани несут разрушительную энергетику для семьи. именно поэтому ножи и вилки не следует оставлять на столе ночью.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
Смотрите видео о том, что нельзя делать ночью:
Что стоит учитывать читателю
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