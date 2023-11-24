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3 самые сильные молитвы об окончании войны: эти слова помогут в трудные времена

Ангелина Подвысоцкая
24 ноября 2023, 17:27
Есть очень сильные молитвы, которые защитят украинских военных, остановят наступление врага и помогут защитникам одержать победу Украины.
молитва, ВСУ
Сильные молитвы об окончании войны / Коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны, pexels

Во времена, когда в Украине идет война, все силы направлены на ее завершение и нашу победу. Военные, волонтеры, медики и многие другие люди делают все, чтобы ускорить этот момент. Однако если вы не можете помочь физически, то можно не оставаться в стороне духовно.

Есть несколько очень сильных молитв за мир в Украине, которые стоит читать ежедневно. Церковь считает, что эти молитвы помогут уберечь украинское войско от врага, сделают защитников сильнее и принесут мир на наши земли.

Молитвы против войны

В Православной Церкви Украины выделяют 3 очень сильные молитвы за мир в Украине. В них речь идет о победе и защите от оккупантов.

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Молитва за победу Украины

"Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, посмотри во время тяжелых испытаний на государство наше — Украину. Благослови и укрепляем воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному русскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Истинный Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир приблизительно. Пошли грозного руководителя небесного воинства Твоего — архистратига Михаила, в помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Ибо твое есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь."

Молитва о Божьей защите Украины

"Господи, Всемогущий Боже, Царю всех царствующих и Господь всех властителей, который сказал, что и волоса с головы не упадет у нас без воли Твоей, ты, что прекращаешь войны до концов земли, ломаешь копье, сжигаешь огнем колесницы! Будь помощию народа украинскому, защитой и силой, и мощью, каменной горой и оградой от врагов русских, пришедших в наш край.

Пусть возвеличится слава Твоя Боже во всем мире, пусть придет на земли украинские освобождение от захватчиков да мир и благоволение. Останови Господи убийство невинных, разрушение и опустошение городов, сел и домов, уничтожение народа Украины. Пошли всем, кто переступает границы наши – страх, воинству и народу нашему - силу, мощь и твое руководство.

Вооружи нас могуществом Твоим, ибо силой твоей ослабнут и падут войска вражеские. Облеки нас силою Твоею, чтобы уничтожили мы злые намерения против Украины могуществом Твоим и небесною силою Твоею. Пошли воинам нашим охрану, а врагов заставь убегать от шума ветра и своей тени. А нам пошли скорый мир и защиту твою. Просим о прекращении войны и мире в наш край во имя Твое Божие. Аминь."

Молитва, когда Родина в опасности

"Господи Боже наш, Ты выслушал Моисея, когда он простер руки к Тебе, и народ израильский укрепил на амаликитян, вооружил Иисуса Навина на битву и повелел солнцу остановиться. Ты и ныне, Владыка, услышь нас, что молимся к Тебе. Укрепи силою Твоею благочестивый народ наш, благослови его дела, умножь славу его победою над врагом, укрепи всемогущею Твоею десницею наше государство, сохрани войско, пошли ангела Твоего на укрепление защитников народа нашего, подай нам все, что просим для спасения; примири рознь и мир утверди.

Простри, Господи, невидимую десницу Твою, которая рабов Твоих покрывает во всем. Тем же, кому судил Ты возложить душу свою на войне за веру православную, благочестивый народ наш и государство, прости их вины и в день праведного Твоего воздаяния подай венцы нетления. Ибо Твоя есть власть, Царство и сила, от Тебя помощь все принимаем, на Тебя уповаем и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Напомним, ранее мы рассказывали о 2 самых сильных молитвах о защите семьи и детей. Эти молитвы помогут защитить детей и родных от болезней, а всю семью от распада и прочих неприятностей.

Также можно прочитать материал о молитве, которая творит чудеса - Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего. Считается, что 77-я молитва Богородице может снять порчу, изгнать бесов, избавить от негатива и врагов. Также она может помочь вылечить тяжелые болезни, уберечь от беды и проблем.

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