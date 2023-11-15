Будут болезни и безденежье: мольфар назвал 3 вещи, которые нельзя делать дома

Некоторые запреты могут уберечь дом и семью от серьезных проблем со здоровьем, финансами и в семье.

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3 вещи, которые нельзя делать дома / Коллаж: Главред, фото: pexels

Если у вас дома постоянно присутствуют ссоры, родные часто болеют, а денег никогда не хватает, то вам следует обратить внимание на некоторые нюансы. Возможно вы делаете дома то, что притягивает беды и разрушает все навоколо.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что никогда нельзя делать дома, чтобы не притянуть беду. Некоторые ошибки могут даже быть символом смерти.

Что нельзя делать дома

1. Никогда нельзя хранить острые предметы на открытом месте. Особенно речь идет о ножах. Дело в том, что острые предметы несут разрушительную энергию для дома. Лучше положить ножи и другие острые предметы в темное и закрытое место. Тогда они не будут влиять на отношения в семье и атмосферу в доме.

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2. еще наши предки с осторожностью относились к соли. Если рассыпалась соль, то сразу ждали, что в доме будут ссоры. В случае, когда все же рассыпалась соль, нужно взять влажную тряпку и осторожно вытереть ее. При этом следует проговаривать "соль вытираю, негатив и ссоры из дома выгоняю". Если так сделать, то вы сможете избавиться от влияния этой негативной энергии.

3.Если вы не хотите, чтобы в вашу жизнь пришла серьезная беда, то никогда нельзя вешать полотенце на дверь. Именно это может стать символом смерти. Дело в том, что предки раньше вешали на дверь полотенце в случае, если в семье кто-то умер.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что никогда нельзя делать дома, чтобы не навлечь беду:

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