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Они помогут в сложные моменты: 2 самые сильные молитвы о защите семьи и детей

Ангелина Подвысоцкая
17 сентября 2023, 05:40
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Эти молитвы помогут защитить детей и родных от болезней, а всю семью от распада и других неприятностей.
церковь, ребенок
Кому молиться о семье и детях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Семья - неотъемлемая часть жизни каждого человека. Однако в каждой семье время о времени случаются моменты, когда нужно вспомнить молитвы о защите семьи и детей.

Болезни, невзгоды, ссоры и другие проблемы - это все может серьезно навредить семье. Мелкие проблемы решаются легко, но сложные проблемы иногда решить очень сложно. Бывают моменты, когда невозможно обойтись без обращения к Богу. Чаще всего просить о помощи у Всевышнего люди вынуждены, если сталкиваются с серьезными болезнями.

Кому молиться о семье и детях

Молиться о семье можно при разных неурядицах, при болезни супругом или детей, бедности. Также просить о помощи Бога можно если семья не может зачать детей.

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О благополучии семьи и детей часто молятся Пресвятой Богородицк, Иоанну Богослову, Матроне Московской, а также Петру и Февронии Муромским. Молиться можно и другим святым, все зависит от самой ситуации.

Как молиться Богородице о детях

Эта молитва может защитить детей от болезней, злого взгляда других людей. Богородица может позаботиться не только конкретно о детях, но и о целой семье. Также Богородица может защитить дом от неприятностей, бед, катаклизмов и воров.

"О, Преблагословенная Мать Воплощенного Слова и наша Самая Сладкая Матерь! Я здесь, у Престола Небесной Благодати и у Твоих стоп, с открытым сердцем и любовью, умоляю: пусть по Твоему покровительству всемогущий Господь Своей милостью и любовью вселит в сердце моего мужа (имя) и моих детей (имена), моих внуков(имена) мир, любовь и тягу ко всему доброму и праведному, твердое желание и намерение следовать за Божьей правдой и волей.

Умоляй Твоего Божественного Сына не допустить никого из моей семьи к разводу и тяжкому таянию, к тяжелым и неизлечимым болезням, к преждевременной и наглой смерти. Пусть наш дом и все мы, живущие в нем, будем захоронены от пожара и наводнения, от нападения воров и врагов, от всяких и разных злых и опасных обстоятельств, нечистого и завистливого глаза и языка.

А мы будем прославлять и благодарить Бога и ублажать и чтить Твое святое имя – ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь."

Как молиться за свою семью

У Господа Бога можно попросить здоровья, изобилия и благословения для своих родных.

"Ласковый Господи, Иисусе Христе, Ты захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Семье, молю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех свояков. Пошли им Милость, чтобы всем сердцем любили Тебя, охраны их от всякого бедствия.

Подай согласие моей семье, потому что согласие это большой Твой дар. Окружи мою семью Божьей любовью, которая услаждает горести земной жизни. Будь с нами в трудные часы, чтобы по Твоей Милости мы вышли из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя. Мария, лучшая наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей. Аминь."

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