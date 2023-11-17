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Будут деньги и исполнится желание: какие 3 шара надо повесить на новогоднюю елку

Ангелина Подвысоцкая
17 ноября 2023, 05:00
Таролог рассказала, в каких цветах можно встречать Новый год-2024, а в каких категорически нельзя появляться.
новый год, елка
Новогодние шары, которые принесут удачу в Новом году-2024 / Коллаж: Главред, фото: pexels

Совсем скоро зима и многие люди начнут готовиться к Новому году-2024. Всем хочется верить, что проблемы и беды останутся в уходящем году, а в новом будет счастье, удача и успех.

Этому можно даже поспособствовать. Вы действительно можете сделать так, что в приходящем году исполнятся ваши желания и он будет успешным. Об этом рассказывает украинский таролог Эфа Форина. Она рассказала, какие шары можно и нужно вешать на елку, а какие нужно подальше спрятать и даже не доставать из коробок.

Новогодние шары, которые притянут удачу

Первый шар, который стоит купить, этот тот, на котором будет изображен хозяин года - зеленый деревянный дракон. Лучше выбирать игрушку в зеленых и золотых тонах. Этот шар нужно будет повесить вверху.

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Также стоит приобрести шар, который будет символизировать удачу года. Золотой шар притянет успех, деньги и поможет обрести финансовый достаток. Этот новогодний шар стоит повесить по центру.

Таролог говорит, что обязательно на елке должен висеть шар или новогодняя игрушка, которая будет символизировать желание, что должно исполниться в этом году. На нем может быть изображен предмет или это будет игрушка в виде нужно предмета. Сообщается, что такие игрушки помогают усилить энергию.

"Я в прошлом году вешала много машин и домов? В итоге я купила дом 400 квадратов и Porsche Cayenne", - говорит Эфа Форина.

Она отметила, что такой шар нужно вешать внизу елки.

Смотрите видео о том, какие новогодние щары притянут удачу и успех:

В каких цветах можно и нельзя встречать Новый год-2024

По мнению таролога, отличным выбором станут красный, серебренный, золотой, черный или зеленый. Эти цвета притянут в жизнь радость, успех т благополучие.

А вот единственный цвет, который лучше не использовать во время праздника, так это коричневый.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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