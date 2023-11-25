В дом придет богатство: мольфар назвал 3 места, где нельзя хранить деньги

Украинский мольфар Максим Гордеев уверяет, что если хранить деньги в правильных местах, то они постоянно будут приумножаться.

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Где нельзя хранить деньги дома / Коллаж: Главред, фото: pexels

Многие люди стараются отложить деньги, чтобы в сложной ситуации не остаться без копейки. Или же, например, если вы хотите приобрести дорогостоящую вещь. Кто-то держит деньги на банковском счете, другие в банке или под матрасом. Однако мало кто задумывается о том, где положить деньги, чтобы они постоянно приумножались.

Вы только представьте, даже в наших домах и квартирах есть места, где категорически нельзя хранить деньги. Если положить их в таких запрещенных местах, то они просто перестанут "работать" и перейдут в режим "спячки".

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, где нельзя хранить деньги, если вы хотите жить в достатке и богатстве. Он убежден, что если прислушаться к его советам, то деньги обязательно будут водиться и приумножаться в вашей семье.

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Где нельзя хранить деньги дома

Мольфар отмечает, что деньги ни в коем случае нельзя класть под матрас. Все дело в том, что деньги начнут отдыхать в месте, которое предназначено для вашего отдыха. Они перенимут на себя сонную энергетику и просто не смогут работать.

Гордеев уверяет, что лучше не прятать деньги в книжках. В каждом таком бумажном произведении искусства описывается свой сюжет, нередко он может быть драматичным. Эта драматическая история может быть передана вам через эти деньги в будущем.

Худшим местом, где можно положить деньги, мольфар называет окна. Именно возле них может быть сквозняк, который выдувает деньги из вашего дома. Чтобы не остаться без финансовой "подушки", лучше не рисковать и не хранить деньги в таких местах.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, где никогда нельзя хранить деньги:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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