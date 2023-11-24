Что нельзя делать 25 ноября, чтобы не потерять деньги и здоровье - приметы дня

25 ноября церковь почитает память апостола от 70-ти Климента Римского. Он родился в семье язычников. Его два старших брата-близнеца и мама погибли в корабельной катастрофе по пути в Афину. Святой Климент получил хорошее образование. ОН был дарован интеллектом и любовью к знанию, изучал философию, риторику, медицину и другие науки.
Климент был справедливым и милосердным к бедным и нуждающимся. Климент начал искать истину о Боге и смысле жизни, посещал разные религиозные школы и учителей. Однажды он встретил апостола Петра, который проповедовал в Риме и попросил его научить христианской вере. Он был верным учеником и сотрудников Петра. Позже он стал третьим Папой Римским.
Что можно делать 25 ноября
- В этот день нужно пойти в церковь. У Климента стоит попросить о здоровье детей зимой.
- В этот день нужно придерживаться разных правил и кушать постные блюда. Все дело в том, что продолжается Рождественский пост.
- В этот день нужно помолиться Богородице. У нее стоит попросить о крепком здоровье и защите от проблем в семье.
Что нельзя делать 25 ноября
1. Нельзя 25 ноября игнорировать советы родных. Если не прислушаться к ним, то потом можно сделать ошибку.
2. Нельзя 25 ноября веселиться, петь и танцевать. Это может навлечь серьезную беду на всю семью.
3. Нельзя 25 ноября давать деньги в долг. Иначе в жизни начнутся серьезные финансовые проблемы, может притянуться бедность.
4. Нельзя 25 ноября унывать, обижаться и ругаться. Иначе негативные мысли отпугнут удачу и счастье.
5. Нельзя 25 ноября есть мясные и молочные продукты, яйца. Этот запрет существует из-за Рождественского поста.
Приметы 25 ноября
- Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.
- Если прилетели зимние птицы, то скоро наступит зима.
- Если идет снег весь день, то весна будет поздней и холодной.
- Если утром туман, то будет потепление.
- Если облака плывут против ветра, то будет сильный снегопад.
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