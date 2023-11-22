Не будет здоровья и начнутся проблемы: старые приметы 24 ноября

Что нельзя делать 24 ноября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от проблем и финансовых трудностей.

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Что нельзя делать 24 ноября / фото: pexels

24 ноября церковь почитает память великомученицы Екатерины Александрийской. Она была дочерью правителя Александрии Египетской Константина. Девушка обладала редкой красотой и умом. Она получила хорошее образование, изучала произведения лучших античных философов и ученых.

Девушка сказала родителям, что выйдет замуж лишь за того, что будет умнее, богаче и красивее. Позже к ней во сне пришел Иисус Христос и вручил обручальное кольцо. Екатерину считали покровительницей брака и семейной жизни.

Что можно делать 24 ноября

В этот день нужно выворачивать кожухи наизнанку. Это касается молодоженов. Предки верили, что если они так походят по селу, то брак будет долгим и счастливым.

В этот день нужно закончить все сельскохозяйственные работы. Если сделать это, то следующий год будет урожайным.

В этот день можно гадать на суженого. Незамужним девушкам стоит взять головку чеснока, почистить ее и посчитать зубчики. Если их четное количество, то в следующем году будет свадьба, нечетное - девушка еще будет незамужней.

В этот день нужно поставить ветку вишни в воду. Если она расцветет до Рождества, то в следующем году девушка выйдет замуж.

В этот день нужно приготовить блюдо из выращенных на своем огороде овощей. Если так сделать, то здоровье будет крепкое.

Что нельзя делать 24 ноября

1. Нельзя 24 ноября держать в голове негативные эмоции. Проблемы в вашей жизни могут сильно затянуться.

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2. Нельзя 24 ноября лениться. Это приведет в финансовым трудностям.

3. Нельзя 24 ноября рассказывать о своих планах. Если нарушить запрет, то они не сбудутся.

4. Нельзя 24 ноября оставлять в доме грязь и беспорядок. Это навлечет на вас неприятности.

5. Нельзя 24 ноября пить и есть из посуды с трещинами. Предки верили, что это приведет к потере здоровья и успеха.

Приметы 24 ноября

Если гуси вышли на лед, то Рождество будет теплое.

Если на ночном небе много звезд, то в следующем году будет много грибов.

Если в этот день тепло, то зима будет теплой.

Если на улице дождь или мокрый снег, то декабрь будет теплый.

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