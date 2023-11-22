Не будет здоровья и начнутся проблемы: старые приметы 24 ноября

24 ноября церковь почитает память великомученицы Екатерины Александрийской. Она была дочерью правителя Александрии Египетской Константина. Девушка обладала редкой красотой и умом. Она получила хорошее образование, изучала произведения лучших античных философов и ученых.
Девушка сказала родителям, что выйдет замуж лишь за того, что будет умнее, богаче и красивее. Позже к ней во сне пришел Иисус Христос и вручил обручальное кольцо. Екатерину считали покровительницей брака и семейной жизни.
Что можно делать 24 ноября
- В этот день нужно выворачивать кожухи наизнанку. Это касается молодоженов. Предки верили, что если они так походят по селу, то брак будет долгим и счастливым.
- В этот день нужно закончить все сельскохозяйственные работы. Если сделать это, то следующий год будет урожайным.
- В этот день можно гадать на суженого. Незамужним девушкам стоит взять головку чеснока, почистить ее и посчитать зубчики. Если их четное количество, то в следующем году будет свадьба, нечетное - девушка еще будет незамужней.
- В этот день нужно поставить ветку вишни в воду. Если она расцветет до Рождества, то в следующем году девушка выйдет замуж.
- В этот день нужно приготовить блюдо из выращенных на своем огороде овощей. Если так сделать, то здоровье будет крепкое.
Что нельзя делать 24 ноября
1. Нельзя 24 ноября держать в голове негативные эмоции. Проблемы в вашей жизни могут сильно затянуться.
2. Нельзя 24 ноября лениться. Это приведет в финансовым трудностям.
3. Нельзя 24 ноября рассказывать о своих планах. Если нарушить запрет, то они не сбудутся.
4. Нельзя 24 ноября оставлять в доме грязь и беспорядок. Это навлечет на вас неприятности.
5. Нельзя 24 ноября пить и есть из посуды с трещинами. Предки верили, что это приведет к потере здоровья и успеха.
Приметы 24 ноября
- Если гуси вышли на лед, то Рождество будет теплое.
- Если на ночном небе много звезд, то в следующем году будет много грибов.
- Если в этот день тепло, то зима будет теплой.
- Если на улице дождь или мокрый снег, то декабрь будет теплый.
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