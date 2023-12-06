Сильный ритуал на исполнение желания: с этими словами осуществится любая мечта

Украинский мольфар рассказал о простом, но действенном заговоре, который следует произносить перед сном для исполнения желаний.

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Мольфар назвал ритуал на осуществление желания и мечты / Коллаж: Главред, фото: pexels

У каждого человека есть собственные желания и их может быть огромное количество. Нам может казаться, что они неосуществимы и о них можно лишь мечтать. Однако на самом деле это не так. Если человек действительно хочет, чтобы его желание сбылось, то следует запрограммировать себя на это.

Сделать это можно через подсознание. Ведь подсознание имеет влияние на нашу судьбу. 90% решений мы принимаем именно подсознательно, даже не задумываясь об этом. Немаловажным является тот факт, что перед сном у каждого человека открывается канал для общения с подсознанием.

Об этом рассказал известный украинский мольфарМаксим Гордеев. Он также поделился одним из самых сильных ритуалов исполнения желаний.

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Ритуал на осуществление желания

Проводить этот мощный ритуал нужно перед сном. Вам нужно подготовиться ко сну и лечь в постель. После этого следует мысленно проговорить свое желание.

Однако этого будет мало, ведь вам нужно прочитать очень короткий, но простой и действенный заговор:

"Желание и воля едины. Аминь"

Мольфар говорит, что после этого ваше желание запечаталось в подсознании и оно уже начинает реализовываться.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о ритуале на исполнение желания:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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