Не тащите бабушкину мебель в дом: мольфар сказал, какие беды она может принести

Известный украинский мольфар рассказал, каким ритуалом можно очистить старую мебель от негативной энергетики.

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Почему старую мебель от бабушки не следует тащить в собственный дом / Коллаж: Главред, фото: pexels

Если в вашей жизни внезапно появились проблемы, ссоры, болезни, вам кажется, что в жизнь ворвалась черная полоса, то внимательно присмотритесь к тому, какие именно предметы вас окружают. Принести беды может даже старая мебель.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев посоветовал вообще не приносить в дом старую мебель, которая уже была ранее в пользовании даже ваших родственников. Он объяснил, какие беды могут принести такие предметы и что делать, если они у вас появились.

Какая мебель может принести беды

По словам мольфара, старая кровать может притянуть несчастье в личной жизни и даже разрушить семью. Если вам досталось старое кресло, то следует быть готовыми к тому, что у вас могут появиться проблемы со здоровьем.

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Гордеев утверждает, что бабушкин сервант также может привлечь неприятности. Он может стать причиной частых ссор в доме.

Ритуал для очистки старых предметов

Если у вас появилась такая мебель, то вам следует провести специальный ритуал для очистки.

Вам понадобится церковная свеча. Ее следует зажечь и сесть или стать возле старой мебели. После этого нужно прочитать специальный заговор. Повторить его следует три раза.

"Свечу зажгу, дом освящу, негатив на вещах я прогоню. Было темно, стало светло. Аминь."

После ритуала свечу нельзя гасить. Ей следует дать догореть полностью.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, какую мебель следует выбросить, чтобы она не разрушила жизнь:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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