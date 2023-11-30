Деньги будут липнуть: мольфар назвал сильный ритуал для увеличения достатка

Украинский мольфар Максим Гордеев убежден, что в семью придет богатство, если сделать ритуал с лавровым листом.

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Мольфар назвал ритуалы с лавровым листком для привлечения денег / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Каждый человек хотел бы жить в достатке и богатстве. Однако не всем удается достичь желаемого. Даже если вы работаете с утра до ночи, это не значит, что у вас появится большое состояние.

Оказывается, что нередко для привлечения денег понадобится проведение очень простых ритуалов. И речь здесь пойдет не о кофе с корицей по четвергам, а о заговоре с лавровым листом. Об этих ритуалах рассказал известный украинский мольфарМаксим Гордеев. Он убежден, что они привлекут в дом богатство и достаток.

Ритуалы для привлечения денег

Мольфар говорит, что лавровый лист - настоящий символ богатства. Чтобы деньги постоянно к вам липли, следует провести очень простой ритуал. Вам понадобится только лавровый лист и свеча.

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Следует сжечь лавровый лист и в этот момент сказать такой заговор:

"Лавровый лист горит, счастье и благополучие в мой дом зовет. Пусть будет так".

Этот ритуал можно повторять один раз в неделю.

Есть еще один обряд. Здесь вам не нужно сжигать лавровый лист. Им следует водить над свечой и проговаривать такие слова:

"Лавровый лист подогреваю, денежный канал себе открываю. Пусть будет так".

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о ритуалах с лавровым листом на привлечение денег:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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