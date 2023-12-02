Никогда не делайте это возле зеркала: мольфар назвал 3 вещи, которые разрушат жизнь

Мольфар Максим Гордеев убеждает, что зеркало - магический предмет, который способен не только помочь человеку, но и разрушить его жизнь.

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Мольфар рассказал, что нельзя делать возле зеркала / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Зеркало - очень магический предмет, который способен поглощать большое количество энергии и не всегда она является хорошей. Неудивительно, что с зеркалами есть очень много примет и суеверий, которые передаются из поколения в поколение.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что ни в коем случае нельзя делать возле зеркала. Он объяснил, что этот предмет является мистическим артефактом, который может не только помочь человеку, но и разрушить его жизнь.

Что нельзя делать возле зеркала

По словам мольфара, ни в коем случае перед зеркалом нельзя спать. Дело в том, что если спать в такой комнате одному, то можно остаться наедине на всю жизнь. Даже если у вас уже есть семья, это не значит, что зеркало не причинит вам вреда. Согласно приметам, у супружеской пары могут начаться серьезные проблемы в отношениях, если спать напротив зеркала.

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Также нельзя есть перед зеркалом. Если нарушить запрет, то можно потерять все хорошее - ум, здоровье, красоту. Предки говорили, что есть перед зеркалом - значит "заедать" хорошее.

Вы допустите одну очень грубую ошибку, которая может разрушить вашу жизнь, если будете ссориться возле зеркала. Дело в том, что зеркала имеют очень сильную возможность запоминать и транслировать то, что вобрало в себя. Чем больше негатива оно увидит, тем больше негатива оно будет транслировать.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео о том, что нельзя делать перед зеркалом:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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