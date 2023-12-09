Бархат, пайетки и перья: в чем встречать 2024 год, чтобы задобрить Дракона

Чтобы понравиться Зеленому Дракону, нужно проявить смелость в выборе образа.

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Какой наряд выбрать на новогоднюю ночь - модные советы Андре Тана / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official, ua.depositphotos.com

Новый год 2024 будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы задобрить его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах. В каком платье встречать 2024 год, рассказал в своем Instagram украинский дизайнер Андре Тан.

Если вам интересно, какой наряд выбрать согласно астрологии, читайте материал: В чем встречать Новый год 2024: назван идеальный цвет для каждого знака зодиака.

В чем встречать 2024 год

Прежде всего дизайнер советует определиться с цветом:

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черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию;

красный символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре;

зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи);

золотой – цвет богатства и процветания.

"Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же рекомендую использовать его акцентно", - посоветовал Тан.

Какой цвет самый главный в 2024 году / instagram.com/andre_tan_official

"Перья - это один из излюбленных элементов дракона. И моя личная любовь, она придает любому образу роскошь и статусность", - добавил дизайнер.

Можно подобрать наряд с перьями / instagram.com/andre_tan_official

Блестки и пайетки напоминают драконью чешую, и точно понравятся хозяину года. Кроме того, они придадут любому наряду яркость и добавят праздничного настроения.

Платье с блестками очень понравится Дракону / instagram.com/andre_tan_official

Бархат, шелк, атлас и парча - отличный выбор на Новый год 2024.

"Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях", - написал Андре Тан.

instagram.com/andre_tan_official

Еще один совет от дизайнера: обязательно добавляйте к образу яркие аксессуары – кольца, браслеты, колье.

"Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет дракона и склонит его нрав на вашу сторону", - написал Андре Тан.

Образ стоит дополнить массивными аксессуарами / instagram.com/andre_tan_official

"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения", - резюмировал дизайнер.

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