Бархат, пайетки и перья: в чем встречать 2024 год, чтобы задобрить Дракона

Новый год 2024 будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Он олицетворяет удачу, и чтобы задобрить его, важно выбрать новогодний наряд в соответствующих оттенках и материалах. В каком платье встречать 2024 год, рассказал в своем Instagram украинский дизайнер Андре Тан.
Если вам интересно, какой наряд выбрать согласно астрологии, читайте материал: В чем встречать Новый год 2024: назван идеальный цвет для каждого знака зодиака.
В чем встречать 2024 год
Прежде всего дизайнер советует определиться с цветом:
- черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию;
- красный символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре;
- зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи);
- золотой – цвет богатства и процветания.
"Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но я все же рекомендую использовать его акцентно", - посоветовал Тан.
"Перья - это один из излюбленных элементов дракона. И моя личная любовь, она придает любому образу роскошь и статусность", - добавил дизайнер.
Блестки и пайетки напоминают драконью чешую, и точно понравятся хозяину года. Кроме того, они придадут любому наряду яркость и добавят праздничного настроения.
Бархат, шелк, атлас и парча - отличный выбор на Новый год 2024.
"Зеленый дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким лакшери образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях", - написал Андре Тан.
Еще один совет от дизайнера: обязательно добавляйте к образу яркие аксессуары – кольца, браслеты, колье.
"Пусть они будут массивными и броскими. Это привлечет дракона и склонит его нрав на вашу сторону", - написал Андре Тан.
"Будьте смелы в выборе образа этого года, проявитесь так, как не делали этого раньше. Помните, одежда раскрывает нас и дарит нам нужные ощущения", - резюмировал дизайнер.
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