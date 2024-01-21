Лишь каждый пятый может решить головоломку: нужно найти четвертого медведя за 36 секунд

Трёх медведей может заметить каждый, но вы - настоящий гений, если сможете найти четвёртого.

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Всех четверых медведей найдет лишь гений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Если вы уверены в своих навыках восприятия, то попробуйте проверить их еще раз, попробовав решить новую хитрую головоломку. Она настолько сложна, что только один из пяти человек может с ней разобраться.

Посмотрите внимательно на картинку. Среди этого беспорядка вам нужно найти четырех плюшевых мишек, причем одного из них найти труднее, чем остальных.

Сколько времени вам понадобится, чтобы найти четвертного медведя / Фото: mirror.co.uk

Только 20% людей могут заметить четвертого медведя, причем делают это довольно быстро - всего за 36 секунд.

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Подсказка. Первый медведь занимает большую часть правой части изображения, второй - находится прямо под ним. Третий медведь расположен на заднем фоне спальни.

Найти последнего медведя немного сложнее. Чтобы это сделать, попробуйте разделить картинку на части и внимательно рассмотреть, где может быть спрятана плюшевая игрушка.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Хотите решить еще несколько головоломок? Тогда попробуйте найти пять платьев за 30 секунд и за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке.

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