Лишь каждый пятый может решить головоломку: нужно найти четвертого медведя за 36 секунд

Если вы уверены в своих навыках восприятия, то попробуйте проверить их еще раз, попробовав решить новую хитрую головоломку. Она настолько сложна, что только один из пяти человек может с ней разобраться.
Посмотрите внимательно на картинку. Среди этого беспорядка вам нужно найти четырех плюшевых мишек, причем одного из них найти труднее, чем остальных.
Только 20% людей могут заметить четвертого медведя, причем делают это довольно быстро - всего за 36 секунд.
Подсказка. Первый медведь занимает большую часть правой части изображения, второй - находится прямо под ним. Третий медведь расположен на заднем фоне спальни.
Найти последнего медведя немного сложнее. Чтобы это сделать, попробуйте разделить картинку на части и внимательно рассмотреть, где может быть спрятана плюшевая игрушка.
Правильный ответ опубликован ниже:
Хотите решить еще несколько головоломок? Тогда попробуйте найти пять платьев за 30 секунд и за 8 секунд найти веревку, привязанную к собаке.
Вам может быть интересно:
- Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота
- Загадочная оптическая иллюзия: найдите лица троих женщин за 9 секунд
- Лишь самые внимательные найдут медведя за 8 секунд: оптическая иллюзия для гениев