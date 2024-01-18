Тайна гардероба: лишь гении найдут пять платьев в головоломке за 30 секунд

Обычному человеку в среднем требуется три минуты, чтобы найти все спрятанные платья. А сколько времени понадобится вам?

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Новую головоломку смогут разгадать лишь гении / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Регулярные тренировки для мозга - лучший способ надолго сохранить его здоровье. Чтобы заставить мозг поработать как "на беговой дорожке", стоит разгадывать одну-две головоломки в день

Ранее Главред предлагал найти клубнику среди арбузов и найти число 749 среди множества чисел 746.

Новую головоломку смогут разгадать лишь гении.

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Посмотрите внимательно на картинку. Вы увидите сцену, изображающую нескольких покупателей, гуляющих по магазину одежды во время большой распродажи. Но сможете ли вы найти на изображении пять платьев?

Это все, что вам нужно сделать, но многие с трудом справляются с этим в установленные сроки.

Решение этой головоломки занимает в среднем три минуты / Фото: mirror.co.uk

По словам авторов, обычному человеку требуется три минуты, чтобы разгадать тайну гардероба и найти все спрятанные платья. Но те, у кого IQ "гениального уровня", могут легко решить головоломку всего за 30 секунд.

Каждый седьмой человек признает поражение прежде, чем сможет найти все платья, поэтому не расстраивайтесь, если вы тоже не сможете справиться с задачей.

Подсказка. Вы ищете пять платьев, которые все выглядят одинаково. Платье сине-зеленого цвета с двумя оборками внизу. Человек на фотографии несет только одно из платьев, остальные можно найти в магазине или в руках других покупателей.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал пройти тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях.

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