Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749

Эта головоломка покажет, насколько ваш мозг способен сканировать, идентифицировать изображение и реагировать на него.

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Головоломка позволит проверить уровень вашей концентрации / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Чем больше головоломок и оптических иллюзий вы будете решать, тем лучше у вас получится находить скрытые подсказки и ориентироваться в сложных ситуациях.

Ранее Главред предлагал определить уровень IQ за 12 секунд, а теперь - потренируйте свою внимательность в новой головоломке.

На картинке скрывается номер 749. Вам придется максимально напрячь зрение, чтобы найти его в море чисел 746.

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На решение головоломки есть всего 7 секунд.

Видите ли вы число 749? / mirror.co.uk

Эта головоломка покажет, насколько ваш мозг способен сканировать, идентифицировать изображение и реагировать на него. Также это проверка вашей концентрации, способности фильтровать отвлекающие факторы и рефлексы.

Если вам не удалось найти число 749 в указанный срок, то воспользуйтесь подсказкой: стоит сосредоточить свои усилия на просмотре левой части изображения.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал пройти тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях.

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