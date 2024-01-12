Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749

Чем больше головоломок и оптических иллюзий вы будете решать, тем лучше у вас получится находить скрытые подсказки и ориентироваться в сложных ситуациях.
Ранее Главред предлагал определить уровень IQ за 12 секунд, а теперь - потренируйте свою внимательность в новой головоломке.
На картинке скрывается номер 749. Вам придется максимально напрячь зрение, чтобы найти его в море чисел 746.
На решение головоломки есть всего 7 секунд.
Эта головоломка покажет, насколько ваш мозг способен сканировать, идентифицировать изображение и реагировать на него. Также это проверка вашей концентрации, способности фильтровать отвлекающие факторы и рефлексы.
Если вам не удалось найти число 749 в указанный срок, то воспользуйтесь подсказкой: стоит сосредоточить свои усилия на просмотре левой части изображения.
Правильный ответ опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал пройти тест по картинке: есть ли у вас проблемы с обязательствами в отношениях.
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