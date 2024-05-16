Цены подняли на 37%: в Украине стремительно выросла стоимость популярной ягоды

Причиной подорожания является нестабильность и ограниченные поставки из-за ухудшения погодных условий в регионах выращивания ягод.

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Популярная среди украинцев ягода стремительно дорожает / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В начале недели украинские производители земляники садовой повысили цены на ягоду. Стоимость земляники - 50-80 грн/кг, что на 37% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Причиной этого подорожания является нестабильность и ограниченные поставки из-за ухудшения погодных условий в регионах выращивания ягод. Хотя сезон клубники из открытого грунта уже начался в южных и западных областях, ажиотаж вокруг земляники связан с недостаточным ее предложением на рынке.

По данным аналитиков, сейчас цены на местную клубнику в среднем ниже на 48%, чем в прошлом году. В то же время большинство игроков рынка не исключают снижения цен в будущем, из-за улучшения погодных условий и увеличения предложения ягоды из местных хозяйств.

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Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, цены на тепличные огурцы стремительно снижаются. Стоимость овоща в среднем упала на 20%, до 55-100 грн за килограмм. Падение цен объясняется сезонным увеличением предложения и небольшим спросом.

Также в Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. По данным аналитиков проекта EastFruit, стоимость импортируемых из Турции помидоров снизилась примерно на 18%, и сейчас они продаются по 70-80 гривен за килограмм.

Как сообщал Главред, украинские фермеры повысили цены на белокочанную капусту из-за уменьшения предложения и стабильного спроса. Прошлогодняя капуста сейчас продается по 8-13 грн/кг.

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