Тарифы на газ 2024: будут ли задирать цены для украинцев летом

Летом 2024 года подорожания тарифа на газ для населения не будет, клиенты "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

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Тариф на газ 2024 - чи буде підвищувати ціну влітку / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Летом нынешнего года подорожания тарифа на газ для населения не будет. В апреле 2024 года основная газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен.

В частности, бытовые потребители газа, которые являются клиентами "Нафтогаза" ‒ и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС). Период действия тарифа "Фиксированный" — с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025 года включительно.

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"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", — сказал руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Подорожает ли свет для украинцев летом 2024 года

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, если летом 2024 года будет повышение цены на электроэнергию для населения, то оно будет незначительным. И действующий тариф 2,68 грн/киловатт с июня-июля может вырасти до 3,50 грн/киловатт.

Кроме того, эксперт убежден, что летом не будет повышения тарифа до рыночного уровня. С учетом распределения, поставки и передачи высоковольтными сетями рыночный тариф на электроэнергию должен составлять 6 грн/киловатт.

Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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