Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

Главред опросил экспертов и те озвучили свои прогнозы по поводу перерасчета пенсий в феврале, скачков курса доллара и возможного роста тарифа на свет.

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Каких изменений стоит ждать украинцам с 1 февраля? / коллаж Главред

Пересчет пенсий

В феврале 2024 года в Украине должен пройти перерасчет отдельных пенсионных выплат после того, как в январе увеличился показатель прожиточного минимума (теперь он ‒ 2920 грн). Кроме того, именно во время последнего месяца зимы в феврале пенсионеры узнают точные показатели индексации своих выплат, которая запланирована с 1 марта нынешнего года.

Как рассказал политический аналитик и юрист Дмитрий Франчук в комментарии Главреду, перспективы у индексации пенсий в нынешнем году неплохие, но есть некоторые омрачающие ситуацию факторы.

В общем, перспективы индексации пенсий в Украине в 2024 году являются положительными. Кабинет Министров Украины заявил о намерении индексировать пенсии в феврале 2024 года на 10%. Это решение было принято с учетом роста инфляции в Украине.

Однако, существуют некоторые факторы, которые могут повлиять на индексацию пенсий.

"В частности, это:

Война в Украине. Война привела к значительным разрушениям инфраструктуры, что может привести к росту расходов бюджета на восстановление. Это может повлиять на возможности бюджета для индексации пенсий.

Рост цен на энергоносители. Рост цен на энергоносители, вызванный войной, может привести к росту дефицита бюджета. Это также может повлиять на возможности бюджета для индексации пенсий.

В целом, индексация пенсий в Украине в 2024 году является вероятной, но не обязательной. Это решение будет принято Кабинетом Министров Украины с учетом текущей ситуации в Украине", ‒ сказал он.

Как говорит Франчук, по его прогнозу, в 2024 году дефицит бюджета Украины может вырасти до 7% ВВП. И это, естественно, негативно повлияет и на пенсии в том числе.

"Война привела к значительным убыткам для экономики Украины. Это привело к росту дефицита бюджета. В 2023 году дефицит бюджета Украины составил 5,5% ВВП. В 2024 году дефицит бюджета Украины может вырасти до 7% ВВП. Рост дефицита бюджета может привести к проблемам с индексацией пенсий. Правительство Украины может быть вынуждено сократить расходы на социальные программы, чтобы сбалансировать бюджет. Это может повлиять на размер пенсий", ‒ считает эксперт.

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии Главреду обращает внимание ‒ ожидается, что коэффициент будущей индексации составит 13%. Однако, так увеличится не сама пенсия, а зарплата, с которой ее рассчитывают.

"Правительство планирует провести индексацию пенсий в марте. Для этого должно быть принято постановление Кабмина, которое определяет коэффициент индексации. Ожидается, что коэффициент индексации составит 13 %. Однако, на 13% увеличится не сама пенсия, а зарплата, с которой рассчитывается пенсия. Поэтому реальная пенсия увеличится на значительно меньший процент. Например, у людей, которые имеют страховой стаж 35 лет, а их зарплата соответствовала средней по Украине, пенсии вырастут лишь на 4,55%. У людей, которые имеют меньший стаж, а их зарплаты были ниже, чем в среднем по Украине, пенсии вырастут еще меньше", ‒ сказал он.

Хмелевский также напомнил, что ранее Кабмин множество раз декларировал планы о введении балльной системы индексации пенсий ‒ для уравнения позиций украинцев (пенсионеров "с опытом" и пенсионеров "свежих").

"Ранее Кабмин заявлял о своих планах ввести бальную систему индексации пенсий, которая фактически уравняла бы пенсии людей, которые вышли на пенсию давно и те, которые вышли на пенсию недавно. Однако, соответствующие изменения, еще не введены, поэтому скорее всего индексация пенсий состоится по старой методике. В последнее время прозвучали заявления некоторых высокопоставленных чиновников о том, что в связи с задержкой принятия решений в США и ЕС о предоставлении помощи Украине, индексация пенсий может не состояться. Однако, пенсии пенсионерам у нас выплачивают не в долларах или евро, а в гривнах. Соответственно выплаты пенсий никоим образом не зависят от иностранного финансирования. Поэтому индексация пенсий в марте все-таки состоится", ‒ убежден он.

Адвокат ИванХомич из "Адвокатского бюро Ивана Хомича" указал Главреду на то, что для некоторых категорий украинцев пенсию могут индексировать с показателем, заметно меньшим, чем вышеуказанные 13%. А это противоречит профильному законодательству.

"Например, доплата за сверхнормативный стаж, доплата то минимального размера пенсии и др. не индексируются. Поэтому для некоторых пенсионеров реальное повышение пенсии может составить, например, лишь 9 % или и еще меньше. Также стоит учесть, что с 2019 года Кабинет Министров Украины оставляет без индексации пенсии, которые были назначены относительно недавно и не устарели. В 2024 году без реальной индексации останутся граждане, которые вышли на пенсию в 2021-2023 годах, а для тех, кому пенсия была назначена в 2020 увеличение составит меньше, чем 13 %. В предыдущие годы таким пенсионерам при индексации добавили по 100 и 135 грн. Скорее всего нечто подобное нас ожидает и в этом году. Стоит отметить, что такая политика Кабинета Министров Украины противоречит Закону, поэтому в судебном порядке пенсионеры могут обязать управление Пенсионного фонда Украины провести реальное увеличение их пенсии в связи с индексациями, начиная с 2020 года и получить всю сумму недоплаченной пенсии за предыдущие годы", ‒ сказал он.

Кроме того, Хомич детально перечислил, какие именно пенсионные выплаты в 2024 году с 1 марта будут пересчитаны:

минимальная пенсия (которая выплачивается в размере прожиточного минимума) вырастет с 2093 грн до 2361 гривен;

максимальная пенсия (размер которой составляет 10 прожиточных минимумов) вырастет с 20930 грн до 23610 гривен;

надбавка за сверхнормативный стаж возрастет с 20,93 грн до 23,61 грн за один год сверх нормы;

пенсия за особые заслуги, другие доплаты и дополнительные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму (доплата ветеранам войны, участникам боевых действий и др.).

Возможное повышение тарифа на свет

Александр Хмелевский в комментарии Главреду говорит, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество ‒ 3 грн за кВт/час.

"На рынке электроэнергии цены колеблются в пределах 3-5 грн за кВт. Не исключено, что в мае - июне нас ждет очередное повышение тарифов на электроэнергию. В частности, НКРЭКУ не исключает поднятия тарифов для населения после окончания отопительного сезона до 3 грн за кВт. Что касается тарифов на газ и отопление, то в начале войны был введен мораторий на повышение этих тарифов. Будем надеяться, что власть сдержит обещания, и эти тарифы не будут повышены", ‒ сказал он.

Другие коммунальные тарифы, по мнению Хмелевского, тоже, скорее всего, так или иначе вырастут в 2023 году.

"Что касается других коммунальных тарифов, то здесь мораторий не вводился и скорее всего они будут расти. Так в июне 2023 г. тарифы на воду были повышены в среднем по Украине на 23 %. Не исключено, что и в 2024 г. тарифы на воду будут расти. Что касается тарифов на содержание домов и придомовых территорий, то их определяет ОСМД или местные власти. В 2023 г. они выросли в большинстве территориальных общин. Очевидно, что в 2024 г. также по крайней мере в части территориальных общин эти тарифы вырастут. Тарифы на вывоз мусора зависят от стоимости услуг компаний, которые их предоставляют. Эти тарифы росли в 2023 г. и вполне возможно будут расти в 2024 году", ‒ сказал он.

Как рассказал ГлавредуДмитрий Франчук, есть как минимум 4 фактора, которые могут привести к повышению тарифа на электроэнергию в Украине:

"Во-первых, война негативно влияет на инфраструктуру и ее восстановление. Во-вторых, следует не забывать о снижении доходов населения. В-третьих, рост цен на газ. Украина импортирует большую часть газа, который используется для производства электроэнергии. Рост цен на газ может привести к повышению себестоимости производства электроэнергии, что, в свою очередь, может привести к повышению тарифа на электроэнергию. В-четвертых, рост инфляции. Инфляция в Украине продолжает расти. Это может привести к повышению затрат энергетических компаний, что, в свою очередь, может привести к повышению тарифа на электроэнергию", ‒ считает он. Кроме того, убежден эксперт, не стоит сбрасывать со счетов и возможность восстановления экономики Украины. "С восстановлением экономики Украины может вырасти спрос на электроэнергию. Это может привести к повышению тарифа на электроэнергию, чтобы компенсировать рост затрат на производство и транспортировку электроэнергии", ‒ сказал он.

Однако, как сказал Франчук в комментарии Главреду, есть как минимум пара факторов, которые могут привести к стабилизации или даже снижению тарифа на электроэнергию.

"Во-первых, это рост объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Украина имеет значительный потенциал для производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в частности из солнечной и ветровой энергии. А это уже может привести к снижению цены на электроэнергию, поскольку эти источники энергии дешевле традиционных источников энергии, таких как газ и уголь. Во-вторых, это внедрение энергоэффективных мероприятий. Внедрение энергоэффективных мероприятий в домохозяйствах и предприятиях может привести к снижению потребления электроэнергии, что, в свою очередь, может привести к снижению тарифа на электроэнергию", ‒ сказал эксперт.

Скачки курса доллара

Александр Хмелевский в комментарии Главреду указал на тот факт, что в госбюджете Украины на 2024 год курс американской валюты к национальной заложен на уровне 40,7 грн за доллар. И делает прогноз, что уже к середине года этот курс будет достигнут. Однако, в нынешней украинской ситуации, говорит эксперт, валютный курс полностью зависит от поступления иностранных кредитов и грантов. А в 2024 году ожидается сокращение иностранной денежной помощи для Украины.

"В 2023 году Нацбанк поддерживал курс гривны благодаря продаже валюты на межбанковском рынке. Чистая продажа валюты Нацбанком составила 28,6 млрд долларов США. Причиной высокого спроса на валюту был дефицит внешней торговли Украины, который составил 26,4 млрд. долларов. Тем не менее, благодаря поступлениям иностранных кредитов и грантов удалось не допустить существенной девальвации гривны. При этом валютные резервы Нацбанка выросли с 28,5 млрд долл. в конце 2022 года до 40,5 млрд долларов в конце 2023 года. Однако, в данной ситуации валютный курс полностью зависит от поступления иностранных кредитов и грантов. В 2024 году ожидается сокращение иностранных поступлений. Из-за споров между республиканцами и демократами, США до сих пор не приняли пакет помощи Украине", ‒ сказал он.

При всем при этом, говорит Хмелевский, потребности Украины в иностранной валюте будут расти. Но он убежден, что золотовалютных резервов у Нацбанка хватит для того, чтобы не допустить серьезной девальвации гривны.

"Потребности Украины в валюте будут расти. Ожидается дальнейшее ухудшение внешнеторгового баланса. Будут увеличиваться объемы возврата ранее полученных кредитов. Нацбанк планирует отменить ряд ограничений на вывод валюты за границу, что приведет к росту спроса на валюту. Тем не менее валютные резервы Нацбанка являются достаточными, чтобы не допустить значительной девальвации гривны. В октябре прошлого года Нацбанк отказался от фиксированного курса и перешел к плавающему. Соответственно усилились колебания валюты на межбанковском рынке. Однако, колебания валютного курса полностью зависят от Нацбанка, который остается основным продавцом валюты. В декабре прошлого года наблюдалось некоторое снижение курса гривны, сейчас наблюдается ее укрепление. Нацбанк пытается убедить общественность, что при плавающем курсе гривна может не только обесцениваться, но и расти. Тем не менее, в 2024 году будет превалировать обесценивание гривны. В госбюджете на 2024 год среднегодовой курс гривны заложен на уровне 40,7 грн за доллар. Очевидно, в середине года этот курс будет достигнут. В феврале падение гривны возобновится и снова достигнет уровня 38,0-38,5 грн за доллар. Курс евро достигнет уровня 42,0-42,5 грн за евро", ‒ сказал он.

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