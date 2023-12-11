В Украине выросли тарифы на коммуналку: что подорожало сильнее всего

Прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги.

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В Украине выросли тарифы на коммуналку / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

Как изменилась стоимость услуг за год

По информации ведомства, электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, причиной этого стало повышение тарифа в июне. Тогда тариф поднялся до 2,64 грн за 1 кВт/ч вне зависимости от объема потребления, тогда как предыдущая цена составляла 1,44 грн при потреблении до 150 кВт/ч и 1,68 грн кВт/ч при большем использовании.

В Госстате сообщили, что стоимость возрасла на все услуги. Кроме электричества также выросла расценка на уборку мусора (+8,7%), на содержание жилья (+3,9%). Также подорожало водоснабжение и управление многоквартирными домами.

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Тарифы, которые не поменялись

При значителном подорожании коммуналных услуг, некоторые всё же остались на прежнем уровне. Например, природный газ, горячая вода и отопление.

Что подорожает в 2024 году

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению.

Этим решением предусмотрен рост тарифа на передачу электроэнергии с 2024 года на 9%.

Также о неизбежной реформе и повышении цен на газ сообщили в "Нафтогазе". Глава ведомства сообщил, что в этом сезоне стоимость меняться не будет, однако в дальнейшем його стоимость значительно возрастет. Это связано с призывом международных партнеров к либерализации цен на энергию, в частности - на газ и электроэнергию.

Коммуналные услуги в Украине

Напомним, вопрос повышения тарифов на самые важные коммунальные услуги в Украине в нынешнем году уже не рассматривается. А очередной рост тарифа на свет может произойти не раньше 2024 года. Но, как свидетельствуют прогнозы, которые озвучили в Национальном банке Украины (НБУ) и Кабинете министров, тарифы на газ, тепло и горячую воду, скорее всего, останутся на нынешнем уровне как минимум до 2025 года.

Также, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. По словам главы НАК, для индустрии, ее развития и стабильности важно, чтобы реформа рынка энергии состоялась как можно раньше. Однако, учитывая ситуацию с войной и другие процессы, "Нафтогаз" должен в первую очередь обеспечить защиту потребителей.

Помимо прочего, в некоторых многоквартирных домах в Украине установлен один домовой счетчик на газ. Однако из-за разницы количества прописанных и тех, кто на самом деле живет в квартире, иногда приходится переплачивать. В "Нафтогазе" рассказали, что делать в таком случае.

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