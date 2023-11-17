Повестки в платежках за коммуналку: законный ли новый способ призыва в армию

В Украине начали по-новому присылать повестки военнообязанным мужчинам. Теперь их прикрепляют к платежкам за коммунальные услуги.

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В Украине начали присылать повестки вместе с платежками за коммуналку / коллаж: Главред, фото: УП, УНИАН

В Украине начали присылать повестки новым способом - прикрепляя их к бумажным платежкам за коммунальные услуги. Законодательство Украины позволяет вручать повестки не только военным комиссарам, но и другим должностным лицам, уполномоченным на это. К ним, в частности, относятся руководители ЖЭКов. Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий в комментарии ТСН.

Такой способ вручения повесток вызвал оживленные дискуссии в соцсетях, ведь люди считают, что такой способ вручения не является законным. Однако, как отметил адвокат Андрей Межирицкий, повестка, прикрепленная к платежке за коммуналку, не означает, что она является врученной.

"По закону повестку может вручать и руководитель ЖЭКа. Соответственно, скорее всего, ТЦК запросил у ЖЭКа информацию о военнообязанных, проживающих на той территории, которую обслуживает определенный ЖЭК. После этого были сформированы повестки на этих лиц, их передали ЖЭКу с требованием вручить,"- сказал адвокат.

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По словам адвоката, руководство ЖЭКа понимает, что они не военные и против них могут применить физическую силу, поэтому поручение выполняют таким образом. Но никаких последствий такой способ оповещения не несет.

Межирицкий также утверждает, что данный способ вручения повесток не имеет юридической силы. Повестка считается врученной лишь в том случае, если она была вручена лично адресату или его законному представителю. Стоит отметить, что мнение о том, что оплата коммунальных услуг автоматически означает повестку врученной, является также ошибочным.

"Законом такого не предусмотрено. Доказать, что повестка вручена надлежащим образом можно в том случае, если там есть подпись лица, которому эта повестка вручается. Кроме того, не понятно, кто именно оплатил коммуналку", - добавил Андрей Межирицкий.

Напомним, с 1 ноября в Украине действуют новые правила мобилизации. Мужчины, решившие сменить место жительства и переезжающие в другие регионы, должны непременно обратиться в ТЦК в новом месте жительства, чтобы осуществить встать на воинский учет. Кроме этого, на учет должны стать и женщины, имеющие медицинскую специальность.

Также, адвокат оценил, смогут ли в Украине вручать электронные повестки. Для того, чтобы отправлять военнообязанным электронные повестки, нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Согласно действующему законодательству, бумажная повестка считается врученной только в случае, если на ней лично подписался гражданин, к кому она адресована.

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