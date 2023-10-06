В ТЦК рассказали, что нельзя делать военкомам при вручении повесток

Повестка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) действительна только в том случае, если военнообязанный получил ее лично.

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Повесток через Дію пока не будет - спикер Полтавского ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Сотрудники Территориальных центров комплектования (военкоматов) могут вручать военнообязанным повестки на улице. Однако они категорически не имеют право применять к гражданам силу. Повестка считается действительной только в том случае, если она была вручена лично в руки. Об этом заявил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

В интервью Телеграфу он рассказал о том, что работники военкоматов имеют право вручать повестки военнообязанным на улицах. Но приглашение в ТЦК действительно только в том случае, если человек получил его лично в руки.

Что запрещено делать работникам ТЦК при вручении повестки:

Передавать повестку военнообязанному через родственников и знакомых;

Применять в отношении гражданина силу или удерживать человека;

Забирать документы, мобильный телефон, а также заходить на частную территорию без сотрудников правоохранительных органов и соответствующих оснований.

Будут ли повестки через Дію

Кроме того, представитель ТЦК отметил, что на данный момент у государства нет планов менять принцип выдачи повесток.

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"Прежде всего, если повестки посылать через "Действие", то все граждане должны иметь смартфон — что далеко не так. Также можно удалить сообщение или приложение", - сказал Роман Истомин и подчеркнул, что для выдачи электронных повесток должны быть внесены изменения на законодательном уровне.

Ранее адвокат Антон Маринич объяснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице. По его словам, граждан могут задерживать исключительно в том случае, если есть правонарушение. Такие меры может применять полиция.

Напомним, ГБР задержало двух работников военкомата на Львовщине. Как установило следствие, они причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении ТЦК. Они заставляли гражданина пройти медицинскую комиссию.

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