'Морили голодом и пытали': ГБР задержало двух работников военкомата на Львовщине

Работники ГБР на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

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ГБР задержало двух работников военкомата Самбора / коллаж: Главред, фото: ГБР, скриншот: видео

20 сентября работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела.

Как сообщили в ГБР, следствие выяснило, что они причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

"Предварительно установлено, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил пострадавшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено сетью Интернет в этот же день", - сообщили в бюро.

Работники ГБР на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

Установлено, что военные удерживали пострадавшего мужчину в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Смотрите видео расследования ГБР инцидента с военнослужащими:

"Решается вопрос сообщения им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", - отметили в бюро расследований.

Напомним, что сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину. Военнослужащий кричал на военнообязанного и угрожал "закопать". Скандальное видео уже разлетелось в Сети. После избиения пострадавший весь в крови записал видео и рассказал, что сам он из Харькова, 1980 года рождения.

На Полтавщине военком избил подчиненного до обморока. Подозреваемый взял с собой" на разборки " еще двух военных, и они втроем напали на мужчину, а затем оставили его без сознания.

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