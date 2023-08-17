Зеленский уволил всех областных военкомов - указ

Президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении военкомов №491/2023.

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Зеленский уволил всех военкомов / коллаж: Главред, фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Об этом говорится на сайте президента.

Зеленский подписал указ №491/2023 "О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных Сил Украины".

Сообщается, что указ вступает в силу с его опубликования.

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В тексте указа говорится, что на должности руководителей ТЦК и СП рекомендуется назначать офицеров, участвующих в боевых действиях. Назначение будет производиться после проверки СБУ.

Зеленский уволил всех военкомов / фото: скриншот

Скандалы с военкомами

Одесский военком Евгений Борисов во время полномасштабной войны приобрел себе дорогое имущество за границей на миллионы долларов. После получения подозрения Борисов, уже уволенный со службы, пытался бежать из Украины. Задержали одесского "военкома" в Киеве 24 июля. Его имущество арестовано.

В связи со скандалом президент Владимир Зеленский поручил провести масштабную проверку военкоматов и территориальных центров комплектования.

Национальная полиция Украины на Днепропетровщине провела обыски у областного военкома Анатолия Пикало, которого подозревают в незаконном обогащении.

По данным следствия, за полтора года полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

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