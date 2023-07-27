Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

Завершается проверка военкоматов, Территориальные центры комплектования в 11 областях на особом контроле, рассказал президент Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/front-doklady-zaluzhnogo-budanova-i-pvo-zelenskiy-provel-vyezdnuyu-stavku-10488718.html Ссылка скопирована

На Ставке обсуждались вопросы фронта и поставки ВСУ боеприпасов - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 ОБрСпН

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника ГУР Кирилла Буданова, командующих войсками, ситуация на фронтах, результаты работы ПВО и деятельность военкоматов.

В своем Telegram-канале украинский гарант сообщил, что в четверг, 27 июля, он провел выездное заседание Ставки в Днепре. Обсуждались вопросы, связанные с фронтом.

"Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОВСУ "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий. Доклады Главкома Залужного, командующих Тарнавским и Сырским. Данные разведки – Буданов. Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами", - отметил Зеленский.

видео дня

Также был заслушан доклад командующего Воздушными силами о работе ПВО.

"(Обсуждался доклад, - ред.) о результативности использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений – командующий Воздушными силами Олещук", - добавил гарант.

Кроме того, завершается проверка военкоматов. Ситуация в 11 областях по этому вопросу на особым контроле.

"Подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК. Одиннадцать областей – на особом контроле", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжают продвигаться на фронте. По словам главы государства, войска сумели добиться неплохих результатов. Детали операций сил обороны должны сообщить позже.

В американском Институте изучения войны пришли к выводу, согласно которому ВСУ 26 июля начали крупную наступательную операцию на западе Запорожской области в районе Работино, в 10 км к югу от Орехова. Украинские войска смогли продвинуться еще на 2, 5 км.

Журналисты американского издания The New York Times рассказали, что в Пентагоне главное направление контрнаступления армии Украины видят на юго-востоке. Боевая операция может проводиться 1-3 недели. Силы обороны намерены продвинуться к Токмаку и Мелитополю.

Другие новости: