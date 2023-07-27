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На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

Алексей Тесля
27 июля 2023, 08:06 обновлено 27 июля, 08:20
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Украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию.
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ВСУ продвинулись вперед на Запорожье / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Подразделения Вооруженных сил Украины 26 июля начали значительную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области в районе Работино (в 10 км к югу от Орехова).

Силы обороны по всей видимости сумели прорвать отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции северо-восточнее населенного пункта, при этом продвинувшись от него на 2,5 км к востоку, говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

"26 июля украинские силы начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова", — сказано в сводке.

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Сообщается, что минобороны России и несколько известных военных блогеров, утверждали об интенсивном фронтовом наступлении на Работино украинских войск и прорыве российских оборонных позиций северо-восточнее населенного пункта.

Подробности продвижения ВСУ у Работино

"Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы, вероятно, продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Работино во время атаки, прежде чем российские силы применили стандартную тактику эластичной обороны и несколько отбросили украинские войска назад, хотя и не полностью на исходные позиции", — отмечают в ISW.

Как сообщают аналитики, российские источники расходятся в оценках по масштабу атаки и количеству потерь со стороны украинских сил.

"На кадрах с геолокацией от 27 июля видны две украинские боевые машины пехоты Bradley и танк Т-72, либо выведенные из строя, либо брошенные примерно в 2,5 км к востоку от Работино, который находится примерно в 2,5 км к югу от нынешней линии фронта", — сказано в сводке.

Отмечается, что точка находится за наиболее передовыми заранее подготовленными оборонительными укреплениями РФ в этом районе, что в свою очередь указывает на то, что "украинским силам удалось прорваться и прорвать тактически сложные оборонительные позиции".

Аналитики предполагают, что линии обороны, проходящие дальше к югу от Работино, вероятно, менее хорошо укомплектованы, чем передовые позиции, учитывая, что российским войскам, скорее всего пришлось привлечь значительную часть имеющихся сил для укомплектования первой линии оборонных позиций на севере и востоке населенного пункта.

"Российские милблогеры и неназванные официальные лица Пентагона дополнительно отметили, что участвовавшие в атаке 26 июля украинские подразделения являются резервными, принадлежащими к старшим и более известным украинским бригадам", — говорится в сводке.

Как считают в ISW, "добавление свежих украинских резервов, вместе с геометрией российских оборонительных линий и вероятным ухудшением общего состояния российских сил в этом районе может позволить Украине начать более успешное продвижение к югу от Орехова в ближайшие недели".

Западные и украинские официальные лица предположили, что боевые действия в Работино знаменуют перелом в контрнаступательных усилиях Украины.

По мнению западных военных аналитиков, действия вокруг Работино, скорее всего являются началом "основного удара", который украинские силы могли бы осуществить, а не его итогом.

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Карта боевых действий / understandingwar.org

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи. Подразделения Сил обороны Украины закрепляются на достигнутых позициях, рассказал Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ давят на врага под Бахмутом. На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю, подчеркнул Череватый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым: в ISW назвали три причины. Украинское командование оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

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война России и Украины контрнаступление ВСУ Институт изучения войны
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