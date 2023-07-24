"Еженедельно освобождаются километры": ВСУ давят на врага под Бахмутом - Череватый

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю, подчеркнул Череватый.

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ВСУ давят на врага под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, facebook/sergij.cerevatij

Вооруженные силы Украины держат инициативу на Бахмутском направлении, освобождая еженедельно километры украинских территорий. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно – сотни метров, еженедельно – километры, придет время – это будут и десятки километров", - рассказал Череватый.

По его словам, оккупанты отчаянно сопротивляются. Только в эти сутки захватчики 493 раза накрыли украинские позиции разными типами и калибрами артиллерии.

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"Семь боестолкновений произошло, два авиаудара. В ходе боестолкновений 94 оккупанта уничтожены, 152 получили ранения, уничтожена существенно военная техника врага: танк, три боевые машины пехоты, две 203-мм САУ "Пион", три пушки, ЗРК "Бук", а также беспилотник "Орлан 10", пять автомобилей и один пункт управления БПЛА", - сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ.

Кроме того, как подчеркнул Череватый, на Лимано-Купянском направлении ситуация более напряженная, враг пытается прорвать оборону украинских защитников.

"Враг уже длительное время пытается там прорвать нашу оборону, и в последнюю неделю снова вызвал эскалацию, надеясь, что прорвет нашу оборону и выйдет на реку Оскол. Во-вторых, сможет отвлечь силы и средства нашей группировки от поступательного, но неустанного движения на Бахмутском направлении. Эти сутки тоже были очень активны - 663 раза враг бил по нам всеми видами артиллерии", - рассказал спикер.

Он сообщил, что 108 оккупантов на этом направлении были уничтожены, 185 получили ранения. Кроме того, уничтожены вражеский танк, два БМП, боевая ремонтно-эвакуационная машина, легкий бронированный тягач, самоходный миномет "Тюльпан", а также беспилотник и склад с боеприпасами.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к северо-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

Кроме того, в результате мощного удара ВСУ оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. "На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул спикер Генштаба.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

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