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Предпосылки для освобождения Крыма уже создаются: Коваленко раскрыл детали

Алина Дембицкая
24 июля 2023, 17:51 обновлено 24 июля, 17:51
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На территории Крыма сейчас ведется плановая работа по уничтожению объектов, таких как склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и не только.
ВСУ, Александр Коваленко
Коваленко заявил, что предпосылки для освобождения Крыма уже создаются / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Facebook Александр Коваленко

На территории временно оккупированного Крыма осуществляется систематическая деятельность по ликвидации объектов российских оккупантов. Целью этого является создание условий для освобождения полуострова. Об этом в эфире телеканала Freeдом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На территории временно оккупированного полуострова Крым сейчас действительно ведется плановая работа по уничтожению объектов, таких как склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и не только, и ряда других объектов. Да, это действительно правда. Этот процесс происходит, ведь полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, которая временно оккупирована россиянами. Следовательно, для создания предпосылок к освобождению полуострова необходимо провести определенный комплекс действий. Среди них и уничтожение подобного рода объектов", - сказал Коваленко.

Как отметил военно-политический обозреватель, Крым является транзитным логистическим хабом, откуда идет обеспечение всем необходимым южной группировки российских оккупационных войск в Запорожской области и левобережной части Херсонской области. По его словам, в данном случае туристы на полуострове выступают живым прикрытием для оккупантов.

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"Они используют туристов в этом случае в большей степени как прикрытие, конечно же. Но если уж совсем откровенно – на территории Крыма такое огромное количество объектов, которые следует ликвидировать, что туристы как-то не сильно повлияют как прикрытие для этих объектов. Они расположены не только, например, в районах действительно туристических, но, например, в центре Крыма или на севере Крыма. Безусловно, это все свидетельствует о том, что там туризма особо нет на сегодняшний день, и там можно вполне успешно уничтожать такие объекты", - сказал обозреватель.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Взрывы в Крыму

В ночь на понедельник, 24 июля, в 5 городах оккупированного Крыма ночью раздавались взрывы, взлетел в воздух склад БК. Соответствующие звуки слышали жители Феодосии, Старого Крыма и Симферополя. В Армянске и Джанкое также раздавались громкие периодические взрывы. Ракеты ударили по складу с боеприпасами в поселке Свободное в Крыму. В результате удара начался пожар. Также коллаборанты сообщали о сбитии беспилотников.

После этого в ГУР прокомментировали мощные взрывы на полуострове. Этот и другие "хлопки" формируют у россиян понимание, что полуостров не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не всем, потому что другим не позволяют.

Недавно стало известно, что могли уничтожить взрывы в Крыму. Взрывы в Джанкойском районе оккупированного Крыма могли уничтожить партию сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" страны-агрессора России. Об этом сообщают "Крымские партизаны", ссылаясь на источники. Именно такими ракетами российская оккупационная армия уже несколько дней подряд бьет по Одессе и Николаеву.

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