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"Пора сдаваться": в ОК "Юг" ответили на жалобы оккупантов из-за атак на Крым

Анна Ярославская
18 июля 2023, 11:42 обновлено 18 июля, 11:48
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Наталья Гуменюк отметила, что российским захватчикам все чаще стало что-то казаться. А это признак того, что уже пора сдаваться.
Аксенов, Крымский мост, российские оккупанты
Аксенов пожаловался, что Крым атаковали дроны ночью 18 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Aksenov82, twitter.com/Krymsky_bridge

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала заявления российских оккупантов о том, что полуостров прошлой ночью атаковали дроны.

По ее словам, захватчикам все чаще что-то кажется, а это признак того, что им уже пора сдаваться.

"Великолепное уточнение может быть только на понятном Аксенову языке: "У страха глаза велики". Им все кажется. Они все никак не могут понять, что если им что-то кажется, то это намек на то, что уже пора сдаваться", – сказала Гуменюк в комментарии 24 каналу.

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Как сообщал Главред, утром 18 июля гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался, что прошлой ночью над оккупированным полуостровом было "сбито 9 беспилотников, еще 19 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы". По его словам, обошлось без пострадавших.

В Минобороны страны-агрессора также отчитались, что ночью временно оккупированный Крым атаковали 28 беспилотных летательных аппаратов.

Атака на Крымский мост

Ночью 17 июля на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Позже в Сети опубликовали первые кадры после взрывов на Крымском мосту.

В Службе безопасности Украины намекнули, что имеют отношение ко взрывам на Крымском мосту, которые прогремели в ночь на 17 июля.

Несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах сообщили, что атака на Крымский мост ночью 17 июля была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Тем временем Путин приказал срочно собрать совещание из-за атаки на Крымский мост. Российский диктатор заявил, что Министерство обороны России уже готовит ответ, и пригрозил украинцам.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что в ответ на подрыв Крымского моста российские оккупанты могут увеличить количество массированных ракетных обстрелов территории Украины.Кроме того, РФ также может пытаться наступать на некоторым направлениям на фронте и увеличить количество ударов по приграничным территориям.

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