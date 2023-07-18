РФ будет мстить за удар по Крымскому мосту: у Зеленского предупредили об угрозе

У России есть все ресурсы для ответа за атаку на мост в Крыму, предупредил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал подрыв Крымского моста / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, t.me/vanek_nikolaev

В ответ на подрыв Крымского моста российские оккупанты могут увеличить количество массированных ракетных обстрелов территории Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кроме того, РФ также может пытаться наступать на некоторым направлениям на фронте и увеличить количество ударов по приграничным территориям, предупредил он в эфире "Сніданка із 1+1".

Представитель ОП подчеркнул, что на сегодняшний день у России есть все ресурсы для ответа за атаку на мост в Крыму.

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"Ядерный удар — это будет конец современной цивилизации как таковой. Тогда будет ясно понятно, что нет сдерживающих факторов, и это не вопрос Украины. Но нет, мне кажется, 17 месяцев — это даже не октябрь 2022 года. Сегодня лето 2023-го, когда уже все ресурсы Россия использует, все средства. Сегодня ночью была атака на Одесчину — и "Шахеды", и "Калибры". Россия это будет увеличивать, пока у нее ресурсы есть на сегодняшний день", — отметил Подоляк.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, оккупационные власти сообщили, о "чрезвычайном происшествие" на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, движение по мосту было остановлено.

В частности минтранс РФ заявил, что "имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах".

Позже стало известно о мощном взрыве, прогремевшем на Крымском мосту. Сообщается, что два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один - пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль с белгородскими номерами.

Напомним, Роман Свитан назвал, чем могли ударить по Крымскому мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В этой связи он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой. По его предположению, Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками.

Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

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