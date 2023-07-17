Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС Украины - СМИ

Любимый мост Путина якобы атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

https://glavred.info/ukraine/ataka-na-krymskiy-most-yavlyaetsya-specoperaciey-sbu-i-vms-smi-10486198.html Ссылка скопирована

Крымский мост атаковали надводные дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, Baza

Атака на Крымский мост ночью 17 июля была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины. Об этом пишут несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

Так, издание РБК-Украина со ссылкой на СБУ сообщает, что к ночному подрыву Крымского моста причастна Служба безопасности Украины и Военно-морские силы.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - сообщил источник.

видео дня

Издание Obozrevatel также отмечает, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля является спецоперацией СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля 2023

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремела "бавовна". Российские пропагандистские СМИ пишут, что обрушился один из пролетов. Впрочем в Минтрансе страны-агрессора эту информацию опровергают.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожного транспорта через Крымский мост будет возобновлено до 9:00, а пока что призвал пользоваться "сухопутным коридором через новые регионы РФ", то есть ехать через оккупированные территории Украины.

На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка. Пропагандисты пишут, что результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека.

На данный момент известно, что взрывы на Крымском мосту были слышны в 3:04 и 3:20. В Сети опубликованы первые кадры последствий взрывов.

Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук озвучил несколько версий событий на Крымском мосту. По его словам, "бавовну" могли устроить сами россияне.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментируют причины событий на Крымском мосту.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя", - сказал он.

Другие новости: