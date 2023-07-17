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Кто и зачем устроил "бавовну" на Крымском мосту: Братчук заявил о провокации, в ГУР - молчат

Анна Ярославская
17 июля 2023, 08:32 обновлено 17 июля, 08:44
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Российские оккупанты заявили о взрыве на Крымском мосту в напряженный момент вокруг ситуации с "зерновой сделкой".
Крымский мост
Крымский мост "устал" - ночью 17 июля там прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Baza, twitter.com/Krymsky_bridge

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремела "бавовна". Российские пропагандистские СМИ пишут, что обрушился один из пролетов. Впрочем в Минтрансе страны-агрессора эту информацию опровергают. Возле любимого моста кремлевского диктатора Путина образовались километровые пробки. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожного транспорта через Крымский мост будет возобновлено до 9:00, а пока что призвал пользоваться "сухопутным коридором через новые регионы РФ", то есть ехать через оккупированные территории Украины.

"Бавовна" на Крымском мосту - дело рук самих оккупантов?

Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук озвучил несколько версий событий на Крымском мосту. По его словам, "бавовну" могли устроить сами россияне.

Он обратил внимание, что нет никаких следов работы ПВО, а гауляйтер Крыма Аксенов назвал события на мосту просто "чрезвычайным проишествием".

видео дня

По словам Братчука, стоит аккуратно относиться к версиям российских военкоров. Все они являются "формированием информационного алиби".

Он напомнил, что сегодня - годовщина продолжения зерновых соглашений.

"Версию о российской провокации на фоне пролонгации "зернового соглашения" не просто не исключаю. Она, возможно, является одной из основных", - считает Братчук.

Кроме того, сегодня годовщина теракта, который российские оккупанты устроили в 2014 году - в небе над Донбассом был сбит малазийский Боинг MH17.

Смотрите видео - Комментарий Сергея Братчука по поводу событий на Крымском мосту 17 июля:

Сергей Братчук

Представитель оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты заявили о взрыве на Крымском мосту в напряженный момент вокруг ситуации с "зерновой сделкой".

"Характерным является то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса пролонгации "зерновой сделки", создание подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения вопросов страны-агрессора", — отметила Гуменюк.

Что говорят у Буданова

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментируют причины событий на Крымском мосту.

"Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя", - сказал он Суспільному.

Юсов также отметил, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, создающих потенциальные преимущества для украинских сил обороны", - сказал спикер ГУР.

РФ не пожертвовала бы Крымским мостом ради провокации - аналитик ISW

Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что россияне вряд ли могли бы пожертвовать Крымским мостом ради какой-то провокации.

В Twitter он наглядно показал значимость Крымского моста для российских оккупантов и их агрессии в отношении Украины.

По его словам, в случае выведения моста из строя в России будет только одна наземная линия поставок – прибрежная магистраль вдоль Азовского моря – которой она может воспользоваться для поддержки (или эвакуации) десятков тысяч своих военнослужащих в оккупированных Херсоне и Крыму.

Крымский мост
Крымский мост слишком важен для РФ / Фото: twitter.com/georgewbarros

Взрывы на Крымском мосту

Ночью 17 июля на Крымском мосту в захваченном страной-агрессором Крыму прогремели взрывы. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка. В результате взрыва погибли два человека.

Как пишут в Сети, на данный момент известно, что взрывы были слышны в 3:04 и 3:20. На подъездах к самому мосту в Краснодарском крае огромная пробка.

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