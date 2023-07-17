Взрывы на Крымском мосту: опубликованы первые кадры

На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка, в ней стоит более 1000 автомобилей, пишут в социальных сетях.

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На Крымском мосту после взрыва обрушился пролет / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Baza

Ночью 17 июля на Крымском мосту в захваченном страной-агрессором Крыму прогремели взрывы. На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная пробка. В ней более 100 автомобилей. По информации российских оккупантов, в результате взрыва погибли два человека.

Как пишут в Сети, на данный момент известно, что взрывы были слышны в 3:04 и 3:20. На подъездах к самому мосту в Краснодарском крае огромная пробка из более 1000 автомобилей.

Также опубликованы первые кадры повреждения Крымского моста.

видео дня

Взрывы на Крымском мосту – первые кадры

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Соцсети

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Соцсети

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Соцсети

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Telegram-канал Baza

Кадры после взрыва на Крымском мосту / Днепр оперативный

В результате взрыва на Крымском мосту погибли два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли мужчина и женщина. Их дочь получила ранение. В автомобиле находились жители Нового Оскола Белгородской области.

Возвращение Крыма в Украину

Военный эксперт Роман Свитан ранее сделал прогноз, согласно которому Россия не удержит Крым и Донбасс. По его мнению, российским оккупантам для того, чтобы оставить за собой контроль над захваченными территориями, нужна миллионная армия, но взять ее неоткуда. Кремлю нечего противопоставить помощи, которую Украине оказывает западный мир.

Политтехнолог и публицист Марат Гельман рассказал, что будет с Россией после деоккупации Крыма. По его мнению, как только ВСУ окажутся на Крымском полуострове, произойдет бунт, после которого случится падение режима Владимира Путина.

Президент США Джо Байден полагает, что возвращения Крыма будет недостаточно для того, чтобы завершить войну, развязанную Россией против Украины. Как полагает Байден, понадобится решить еще множество вопросов.

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