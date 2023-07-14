"У РФ нет столько времени": Свитан сказал, почему Россия не удержит Крым и Донбасс

Россия может предложить что-то дипломатическое, политическое или договорняковое, но военным путем она уже не сможет удержать оккупированные территории.

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Свитан сказал, почему Россия не удержит Крым и Донбасс/ коллаж: Главред, фото: скрин, 14 ОМБр Романа Великого

Страна-агрессор Россия не сможет удержать оккупированный Крым и захваченные территории Донецкой и Луганской областей. Для этого ей нужна миллионная армия, а чтобы такую армию подготовить, нужно будет не меньше, чем несколько лет.

В РФ нет столько времени. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Исходя из тех сил и средств, которые есть у России и, вероятно, будут в ближайшие несколько лет, она не сможет удержать Донбасс и Крым, про сухопутный коридор к полуострову вообще молчу, потому что это сделать нереально. Чтобы удержать Донбасс и Крым, России нужна примерно миллионная армия, но такой у нее нет, а на подготовку понадобится несколько лет, плюс ее нужно оснастить. Это нереально, в России нет столько времени", – объяснил Свитан.

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Он подчеркнул, что не видит военного механизма, который бы позволил россиянам удержать и Крым, и Донбасс.

"России нечего противопоставить той помощи, которую Украине предоставляют США, и той парадигме о необходимости освобождения Украины и ее возвращения к границам 1991 года, которая сложилась. Она может предложить что-то дипломатическое, политическое или договорняковое – какое угодно, но только не военное", - подытожил Свитан.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

В ВСУ отметили, что Бердянск и Мелитополь – больше не тыл оккупантов РФ. Силы обороны Украины ставят перед собой задачу выхода к побережью Азовского моря, сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешных действиях украинских сил в районе Бахмута Донецкой области. Оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, рассказал Ковалев.

Напомним, представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый отметил, что благодаря кассетным боеприпасам, которые предоставят страны-партнеры, Украина сможет дать оккупантам агрессора России достойный ответ на поле боя. Череватый подчеркнул: "пусть Россия знает, что за все приходит расплата".

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