УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов" и пытались обмануть ПВО - ВСУ

Алёна Воронина
14 июля 2023, 09:41 обновлено 14 июля, 10:21
130
Захватчики намеренно запускали дроны-камикадзе, когда была гроза. Враг пытался использовать сильный ветер, гром и молнию себе на пользу.
Удар дроном по Кривому Рогу, Наталья Гуменюк
Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов"/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, Media Center Ukraine

Российские оккупанты в ночь на 14 июля запустили по Украине несколько ударных волн дронов "Шахед". При этом захватчики намеренно совершили атаку во время грозы, чтобы попытаться замаскировать беспилотники от украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она подчеркнула, что эта ночь прошла очень неспокойно.

"На фоне очень сложных погодных условий, на фоне мощной грозы над Черным морем враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа "Шахед", направляя их с использованием особенностей местности, заходили они на удар сбоку Черного моря для усложнения их обнаружения", – отметила Гуменюк.

видео дня

Она рассказала, что ночью были ветер, гром и молния, и российская оккупационная армия пыталась использовать эти природные эффекты в свою пользу. Ведь "Шахеды" выявляются, в частности, и по звуку.

"Возможно, они хотели спрятать этот коварный звук за грозой, молнией и громом", – предположила пресс-секретарь ОК "Юг".

Однако украинская ПВО отработала очень мощно, подчеркнула она.

"Но преимущество снова было на стороне Сил обороны. Силы ПВО отработали достаточно мощно, около 10 "Шахедов" было уничтожено в нашей зоне ответственности. К сожалению, есть попадание в Криворожском районе. Там есть пострадавшие предприятия и раненый гражданский. Пострадали гражданские предприятия", - отметила Гуменюк.

В то же время она уточнила, что все дроны, которые враг запустил на Одесскую и Николаевскую области, были уничтожены.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ночная атака оккупантов на Украину 14 июля

Напомним, РФ в ночь на 14 июля в грозу атаковала Украину, в Одесской области и в Кривом Роге прогремели взрывы. В Украине объявлялась угроза применения оккупантами баллистического вооружения. Юг государства был атакован дронами, которые пришлось сбивать во время грозы.

  • Последствия удара окупантов по Кривому Рогу 14 июля
    Последствия удара окупантов по Кривому Рогу 14 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара окупантов по Кривому Рогу 14 июля
    Последствия удара окупантов по Кривому Рогу 14 июля Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара окупантов по Кривому Рогу 14 июля
    Последствия удара окупантов по Кривому Рогу 14 июля Днепропетровская ОВА

После этого стало известно, что в Кривом Роге было попадание: оккупанты ударили по коммунальному предприятию. Коммунальное предприятие подверглось сильным разрушениям. На его территории одно административное здание было уничтожено, еще три – изуродованы.

В городе также задело транспортное предприятие и два жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет проходить лечение дома.

Читайте также:

война в Украине дроны вторжение России Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

ВСУ – о кассетных боеприпасах: пусть Россия знает, что за все приходит расплата

ВСУ – о кассетных боеприпасах: пусть Россия знает, что за все приходит расплата

10:13 Украина
Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов" и пытались обмануть ПВО - ВСУ

Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов" и пытались обмануть ПВО - ВСУ

09:41 Украина
Мощный удар ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под Бахмутом

Мощный удар ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под Бахмутом

09:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:13

ВСУ – о кассетных боеприпасах: пусть Россия знает, что за все приходит расплата

09:41

Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов" и пытались обмануть ПВО - ВСУФото

09:39

Мощный удар ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под Бахмутом

09:00

Заморозки войны не будет, до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года – СвитанЭксклюзив

08:54

О короткой памяти бритнацев и неизученных урокахмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:52

ВСУ контрнаступают на юге: Бердянск и Мелитополь – больше не тыл оккупантов РФ

08:26

В Кривом Роге попадание: оккупанты ударили по коммунальному предприятиюФото

08:00

Байден вынес Путину вердикт: проиграл Украине, которая вступит в НАТО

07:45

Сто человек с ножами: под Москвой была массовая смертельная драка в воинской частиВидео

Реклама
07:05

Оптическая иллюзия не для слабонервных: нужно найти свисток на картинке за 15 секунд

06:41

РФ в грозу атаковала Украину: в Одесской области и в Кривом Роге прогремели взрывы

06:30

Почему в украинском языке нет слов "копчик", "бедро", "ягодиця": объяснение АвраменкоВидео

06:20

Нет сейчас в России гражданского обществамнение

05:30

Что лучше пить – зеленый чай или кофе: полезные свойства и необычные рецепты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июля

03:20

Куса спрогнозировал, сколько еще Запад готов поддерживать Украину в войне с РФ

02:50

"Саммит этого не решает": Куса рассказал, почему затягиваются поставки оружия в Украину

02:25

"Я была в отчаянии": Елена Кравец рассказала, как сильно ее изменила война

02:00

"Есть момент, который от нас не зависит": Куса оценил шансы Украины на вступление в НАТО

01:30

Как быстро и вкусно засолить помидоры: секретная добавка гарантирует результат

Реклама
00:15

"Это не настоящая позиция": Данилов отреагировал на слова Уоллеса о благодарности

13 июля, четверг
23:40

Тимур и Инна Мирошниченко откровенно рассказали про диагнозы приемного сына

23:36

Для РФ есть только один путь получить гарантии безопасности – проиграть войну – Подоляк

23:11

Сильно беременная Линдси Лохан показала детскую для своего малыша

23:06

"Не могу раскрыть все тайны": Огневич ответила, пойдет ли снова на "Холостячку"

22:45

В Киеве категорически запретили включать российскую музыку в публичных местах

22:44

"Хорошие плоды": Зеленский провел очень важное совещание по саммиту НАТОВидео

22:21

"Я бы следил за своим меню": Байден намекнул, что Пригожина могут отравить

21:34

На саммите НАТО делегация США разозлилась на Зеленского: в Госдепе сделали заявление

21:33

ВСУ продвинулись и закрепились на новых рубежах на Бердянском направлении

21:11

Эксперты назвали 5 ингредиентов, которые категорически нельзя смывать в раковину

21:05

"Не будет длиться вечно": Байден спрогнозировал сроки окончания войны в Украине

20:31

"Остановлю зерновое соглашение": Путин угрожает Украине

20:13

Отрицал существование Украины: "Пашу-Мерседеса" разоблачили на новых преступлениях

19:49

Тайные смыслы: дизайнер первой леди раскрыла секрет свадебной фаты Дорофеевой

19:36

ВСУ ловко отработали по вражеским целям в Токмаке: у оккупантов очень много 200-х

19:20

Российский генерал показал, насколько контрнаступление является успешныммнение

19:19

Град будет засыпать Украину: несется штормовой ливень

18:20

Как правильно – "по четвергаМ" или "по четвергаХ": Авраменко дал неожиданный ответ

18:19

Путин отдал приказ: в России задержали Суровикина и 13 офицеров – WSJ

Реклама
18:11

Россияне в истерике винят Путина: в МОК приняли скандалное решения по участию РФ в Олимпиаде

17:48

Девушка показала лайфхак, как легко и быстро бросить курить: придет отвращениеВидео

17:48

Накопили сотни ракет: Свитан рассказал о подготовке россиян к масштабным атакам

17:45

Том Круз планирует снять фильм в космосе за 200 млн долларов

17:35

Денис Казанский. В армии РФ начался бунт, Попов - первая ласточкаВидеоблоги

17:05

Куча мин и ловушек для россиян: ВСУ мощно укрепили границу УкраиныФото

17:02

Для чего на терке каждая сторона: простой ответ удивит хозяек

16:56

Иди на ручки: почему кошка не любит сидеть на руках и как ее уговорить

16:54

Участница "Холостяка" набрала 10 килограмм и похвасталась фигурой

16:50

Gepard, Biber и много оборудования: Германия передала Украине помощь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять