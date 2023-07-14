Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов" и пытались обмануть ПВО - ВСУ

Захватчики намеренно запускали дроны-камикадзе, когда была гроза. Враг пытался использовать сильный ветер, гром и молнию себе на пользу.

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Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов"/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, Media Center Ukraine

Российские оккупанты в ночь на 14 июля запустили по Украине несколько ударных волн дронов "Шахед". При этом захватчики намеренно совершили атаку во время грозы, чтобы попытаться замаскировать беспилотники от украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она подчеркнула, что эта ночь прошла очень неспокойно.

"На фоне очень сложных погодных условий, на фоне мощной грозы над Черным морем враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа "Шахед", направляя их с использованием особенностей местности, заходили они на удар сбоку Черного моря для усложнения их обнаружения", – отметила Гуменюк.

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Она рассказала, что ночью были ветер, гром и молния, и российская оккупационная армия пыталась использовать эти природные эффекты в свою пользу. Ведь "Шахеды" выявляются, в частности, и по звуку.

"Возможно, они хотели спрятать этот коварный звук за грозой, молнией и громом", – предположила пресс-секретарь ОК "Юг".

Однако украинская ПВО отработала очень мощно, подчеркнула она.

"Но преимущество снова было на стороне Сил обороны. Силы ПВО отработали достаточно мощно, около 10 "Шахедов" было уничтожено в нашей зоне ответственности. К сожалению, есть попадание в Криворожском районе. Там есть пострадавшие предприятия и раненый гражданский. Пострадали гражданские предприятия", - отметила Гуменюк.

В то же время она уточнила, что все дроны, которые враг запустил на Одесскую и Николаевскую области, были уничтожены.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ночная атака оккупантов на Украину 14 июля

Напомним, РФ в ночь на 14 июля в грозу атаковала Украину, в Одесской области и в Кривом Роге прогремели взрывы. В Украине объявлялась угроза применения оккупантами баллистического вооружения. Юг государства был атакован дронами, которые пришлось сбивать во время грозы.

После этого стало известно, что в Кривом Роге было попадание: оккупанты ударили по коммунальному предприятию. Коммунальное предприятие подверглось сильным разрушениям. На его территории одно административное здание было уничтожено, еще три – изуродованы.

В городе также задело транспортное предприятие и два жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет проходить лечение дома.

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