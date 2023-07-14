РФ в грозу атаковала Украину: в Одесской области и в Кривом Роге прогремели взрывы

В Украине объявлялась угроза применения оккупантами баллистического вооружения. Юг государства был атакован дронами, которые пришлось сбивать во время грозы.

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РФ в грозу атаковала Украину/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

В Украине в ночь на пятницу, 14 июля, объявлялась угроза атаки баллистическими ракетами в ряде областей. Об угрозе применения российскими оккупантами баллистики сообщали Воздушные силы ВСУ.

После этого в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы. Об этом сообщали местные паблики. Информацию подтвердил также глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал он.

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Взрывы прогремели также в Одесской области, о чем сообщили местные паблики. По предварительной информации, работало ПВО. Официальной информации пока нет.

Оперативное командование "Юг" проинформировало, что в ночь на 14 июля оккупанты во время грозы атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Вражеские дроны пришлось сбивать в сложных погодных условиях – во время грозы.

"В сложных погодных условиях происходит боевая работа сил противовоздушной обороны. Враг атакует ударными беспилотниками на фоне сильной грозы. А в море на боевом дежурстве 2 ракетоносителя, снаряженные до 12 "Калибров", – отметили в ОК "Юг".

Атака оккупантов на Украину 13 июля

Напомним, российские оккупанты также атаковали Украину ракетами и дронами в минувшую ночь, 13 июля. В Киеве были повреждены многоэтажки из-за вражеских дронов. В Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах прогремели взрывы. Обломки повредили жилые дома в некоторых районах столицы. Погиб человек, были пострадавшие.

Позже в КМВА уточнили, что в Киеве были двое травмированных в Дарницком районе - 19-летняя девушка и 23-летний парень. Их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями стеклом. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Страна-оккупант Россия ночью 13 июля осуществила комбинированную атаку территории Украины. На западную часть страны летели ракеты Калибр, Киев был атакован беспилотниками Shahed. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и других городах и регионах.

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