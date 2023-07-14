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"Это не настоящая позиция": Данилов отреагировал на слова Уоллеса о благодарности

Алина Дембицкая
14 июля 2023, 00:15 обновлено 14 июля, 00:33
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Секретарь СНБО объяснил заявление Уоллеса эмоциями и считает, что британский министр имеет иное мнение, чем озвучил.
Данилов, Уоллес
Данилов отреагировал на заявление Уоллеса о признательности / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, gov.uk

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной признательности со стороны нашего государства. Данилов призвал не обращать на это "слишком много внимания". Об этом сообщает The Guardian.

Так, секретарь СНБО объяснил заявление Уоллеса эмоциями и считает, что британский министр имеет иное мнение, чем озвучил.

"Я бы не стал уделять слишком много внимания тому, что он сказал... Каждый может сказать что-то под влиянием эмоций, а затем сожалеть об этом... Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", - прокомментировал Данилов.

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Уоллес хочет больше благодарности от Украины за оказанную помощь

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Топ-чиновник из Лондона сказал, что "украинцы так спешат получить всю возможную помощь, что не всегда говорят, что благодарны за полученную помощь".

"Знаете, мы не Amazon, надо уметь быть благодарными", - заявил глава Минобороны Британии об украинцах. "Нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность, вместо постоянных требований по разблокированию новых видов вооружений", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на странное заявление министра обороны Великобритании, что Украина якобы мало благодарит союзников. Зеленский отметил, что Украина всегда была благодарна Британии за всю оказанную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

"Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул глава государства.

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