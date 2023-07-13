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"Я бы следил за своим меню": Байден намекнул, что Пригожина могут отравить

Алина Дембицкая
13 июля 2023, 22:21 обновлено 13 июля, 22:23
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Американский лидер заметил, что не знает наверняка, какой будет судьба владельца ЧВК Вагнера.
Евгений Пригожин, Джо Байден
Байден намекнул, что Пригожина могут отравить / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент США Джо Байден порекомендовал владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину внимательнее относиться к своему рациону, ведь после неудачного мятежа есть высокая вероятность, что главаря "вагнеровцев" могут отравить.

"На его месте я был бы осторожен с тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", - сказал Байден на пресс-конференции 13 июля в Хельсинки по завершению европейской поездки, передает Bloomberg.

Однако затем американский лидер добавил, что если без шуток, то не имеет представления, какой будет судьба владельца ЧВК Вагнера.

видео дня

"Если без шуток, кто знает. Я не знаю, я не думаю, что кто-то из нас знает наверняка, какое будущее ждет Пригожина в России", - резюмировал Байден.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.

Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".

Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

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