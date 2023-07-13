"Я бы следил за своим меню": Байден намекнул, что Пригожина могут отравить

Американский лидер заметил, что не знает наверняка, какой будет судьба владельца ЧВК Вагнера.

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Байден намекнул, что Пригожина могут отравить / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент США Джо Байден порекомендовал владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину внимательнее относиться к своему рациону, ведь после неудачного мятежа есть высокая вероятность, что главаря "вагнеровцев" могут отравить.

"На его месте я был бы осторожен с тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", - сказал Байден на пресс-конференции 13 июля в Хельсинки по завершению европейской поездки, передает Bloomberg.

Однако затем американский лидер добавил, что если без шуток, то не имеет представления, какой будет судьба владельца ЧВК Вагнера.

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"Если без шуток, кто знает. Я не знаю, я не думаю, что кто-то из нас знает наверняка, какое будущее ждет Пригожина в России", - резюмировал Байден.

Военный мятеж Пригожина в РФ

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером стало известно о том, что Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву.

Позже стало известно, что ранее открытое уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а сам главарь наемников должен был "уйти в Беларусь".

Спустя сутки полной тишины главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал оправдывать свои провальные попытки. Он резко начал говорить о том, что якобы "не планировал" свергать и захватывать власть в России. За 200 км до Москвы он остановил "вагнеровцев" якобы "чтобы не проливать русскую кровь".

Как отметил глава украинской разведки Кирилл Буданов, Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

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