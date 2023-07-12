"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, Уоллес сравнил российских военачальников с неуклюжими комиками 1920–1950-х годов.

https://glavred.info/world/eto-horoshie-novosti-dlya-ukrainy-uolles-sravnil-shoygu-i-gerasimova-s-duetom-komikov-10485232.html Ссылка скопирована

Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил двух российских высших военачальников Сергея Шойгу и Валерия Герасимова с фарсовым комедийным дуэтом Лорела и Гарди.

Как пишет Reuters, выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, Уоллес сравнил российских военачальников с неуклюжими комиками 1920–1950-х годов. Британский министр отметил, что Шойгу и Герасимов по-прежнему отвечают за войну России против Украины, тогда как генерал Сергей Суровикин исчез из поля зрения общественности после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

"Кто-то недавно видел Суровикина? Один из их лучших генералов на данный момент исчез. И они оставили Лорела и Гарди ответственными за (военную – ред.) кампанию. Вы знаете, у них там Герасимов и Шойгу", - сказал Уоллес.

видео дня

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что такое положение дел в российском командовании является хорошей новостью для Украины.

"Это хорошие новости для Украины. Это именно те люди, которым вы хотите поручить руководить", - иронично добавил Уоллес.

Уоллес хочет больше благодарности от Украины за оказанную помощь

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

Топ-чиновник из Лондона сказал, что "украинцы так спешат получить всю возможную помощь, что не всегда говорят, что благодарны за полученную помощь".

"Знаете, мы не Amazon, надо уметь быть благодарными", - заявил глава Минобороны Британии об украинцах. "Нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность, вместо постоянных требований по разблокированию новых видов вооружений", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на странное заявление министра обороны Великобритании, что Украина якобы мало благодарит союзников. Зеленский отметил, что Украина всегда была благодарна Британии за всю оказанную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

"Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул глава государства.

Вас может заинтересовать: