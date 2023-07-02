УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

Алина Дембицкая
2 июля 2023, 23:16 обновлено 2 июля, 23:16
26
ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности для украинского государства, подчеркнул Шольц.
Шольц, НАТО
Шольц назвал условие членства Украины в НАТО / Коллж: Главред, фото: УНИАН, офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важное условие вступления Украины в НАТО. Для того, чтобы наша страна могла стать членом Альянса, нужно завершить войну со страной-агрессором Россией. Об этом Шольц сказал в интервью телеканалу ARD.

Как отметил глава немецкого правительства, ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности для украинского государства.

"Несмотря на эти предостережения, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров", - сказал Шольц.

видео дня

Федеральный канцлер подчеркнул, что это условие является обязательным и неизменным.

Членство Украины в НАТО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к победе над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках июльского саммита в Вильнюсе государства могут принять широкую программу помощи Украине.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

Вас может заинтересовать:

война в Украине НАТО Олаф Шольц война России и Украины
Реклама

Главное за день

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летом

20:15 Украина
"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

19:32 Украина
Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

18:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:16

Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

22:42

Угрожали поломать ногу: сотрудники ТЦК ворвались в частный домВидео

22:31

"РФ не является государством": страна-агрессор не сохранится в нынешнем виде - Данилов

21:51

Как заставить украинцев аж бегом выучить английскиймнение

21:32

"Часть земель надо отдать РФ": в Британии скандал из-за заявлений об Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:20

Женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного: люди назвали это имя "ужасным"

21:10

Чисто, преданно и вечно: как понять, что собака по-настоящему любит вас

20:15

Будет "горячо": Минобороны предупредило россиян о "шторме" в Крыму этим летомВидео

19:37

Аврал на работе, шквал проблем и сложные испытания: астролог назвал 4-х неудачников июляВидео

Реклама
19:32

"Везде горячо": враг пошел в наступление сразу на нескольких направлениях - Минобороны

18:51

Любовь, кольца и рок-н-ролл: Мик Джаггер обручился с мамой своего 8-го ребенка

18:50

Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ: идут вперед и закрепляются на новых рубежах

18:37

Мужчина с собакой прошел 200 км из Херсона в Одессу, его не пустили в автобус

17:53

"Пациент стабилен!": Анастасия Волочкова сходила на свидание для троих

17:52

Гигантская воронка и столб дыма: у базы "Шахедов" в РФ прогремел взрыв

17:48

Вучич анонсировал "эскалацию" в Косово из-за контрнаступления ВСУ

17:31

Гороскоп на июль-2023: Козерога ждет шквал проблем, Близнецов – светлая полосаЭксклюзив

17:02

Как правильно назвать на украинским пододеяльник: Авраменко дал ответ

16:54

У Зеленского спрогнозировали вероятного преемника Путина и сроки окончания войны

16:51

Тарабарова повеселила фанатов фото, на котором играют ее дочери-крохи

Реклама
16:48

"Надежды РФ утоплены в море": Зеленский приехал в Одессу

16:46

Почему после стирки нужно держать дверцу стиральной машины открытой

16:36

Зачем в варенье из абрикосов добавляют крахмал: полезная хитрость опытных хозяек

16:19

Получить скидку на 50% на коммуналку: кто из украинцев имеет право

16:18

Смешные женские имена, которые считали нормальными в СССР

15:52

Эксперт спрогнозировал, сильно ли подорожает бензин в Украине

15:51

Угроза теракта на ЗАЭС: Пономарев откровенно ответил, пересечет ли Путин красную линиюВидео

15:41

Эйфория после паранойи: психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина

15:23

Пальчики оближешь: рецепт невероятных котлет с яблоками от Аллы Пугачевой

15:00

Для кого угодно и где угодно - Валерий Меладзе угодил в скандал с концертами

14:55

"Алкоголики и наркоманы": Буданов высмеял фейк РФ о своей "гибели"

14:42

Медсестра бросила работу ради странного занятия: теперь она получает 230 тысяч

14:29

"Украина - Земля Санникова": Медведев сверкнул новыми гранями бреда

13:58

ВСУ заходят с флангов: украинские военные продвигаются вперед под Бахмутом

13:57

Сын удивил прощальным постом: в сети утверждают, что Кадыров при смерти

13:41

"Такие бойцы бывают раз в жизни": экс-чемпион раскритиковал Фьюри за отказ от боя с Усиком

13:03

"Забрал кошелек и иконы": Никитюк с сарказмом оценила слухи о своем романеВидео

12:57

"Глупая фальшь": "черненькая из НеАнгелов" опровергла слухи про побег в РФ

12:56

"Бесхребетная мокрица": Гиркин смачно плюнул в лицо ПутинуВидео

12:41

Наилучший результат и экономия: как правильно использовать бумажные полотенца

Реклама
12:21

Учительница 20 лет прогуливала школу: нашлась "пропажа" в неожиданном месте

12:20

Как правильно говорить – "чоловік" или "мужчина": языковед объяснил разницуВидео

12:14

"Практически не двигается": СМИ рассказали, как себя чувствует больная Мадонна

12:12

"Свободен! Я тебя простила": Мозговая обратилась к Пономареву после расставания

11:56

"Это просто бла-бла-бла": Кулеба высмеял нападки Орбана в адрес Украины

11:31

В Украине поднимут субсидии: почему и когда

11:23

Бои за плацдарм у Антоновского моста: в ВСУ раскрыли детали ударов по врагу

11:19

Гороскоп на завтра 3 июля 2023: Овнов могут обворовать, Тельцам пора к врачу

11:14

"Знаешь, сколько я убил таких, как вы?": россиянин набросился на украинок в ТурцииВидео

10:27

"Отношения - депрессивная вещь": Клопотенко рассказал, почему не женится

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять