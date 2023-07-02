Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности для украинского государства, подчеркнул Шольц.

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Шольц назвал условие членства Украины в НАТО / Коллж: Главред, фото: УНИАН, офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важное условие вступления Украины в НАТО. Для того, чтобы наша страна могла стать членом Альянса, нужно завершить войну со страной-агрессором Россией. Об этом Шольц сказал в интервью телеканалу ARD.

Как отметил глава немецкого правительства, ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности для украинского государства.

"Несмотря на эти предостережения, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров", - сказал Шольц.

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Федеральный канцлер подчеркнул, что это условие является обязательным и неизменным.

Членство Украины в НАТО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, к победе над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках июльского саммита в Вильнюсе государства могут принять широкую программу помощи Украине.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения на то время горячей фазы войны.

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