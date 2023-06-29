У Зеленского назвали условие, при котором президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс

Если на саммите в Вильнюсе не будет достигнут результат, то президенту Украины не имеет смысла и не стоит тратить время на такую поездку, подчеркнул Жовква.

https://glavred.info/ukraine/u-zelenskogo-nazvali-uslovie-pri-kotorom-prezident-poedet-na-sammit-nato-v-vilnyuse-10481974.html Ссылка скопирована

У Зеленского назвали условие, при котором президент поедет на саммит НАТО / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Президент Владимир Зеленский планирует лично посетить июльский саммит НАТО в Вильнюсе, но это зависит от того, получит ли Украина удовлетворительный результат от этого. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

Так, отвечая на вопрос о минимальных условиях присутствия президента Зеленского на саммите НАТО, Жовква обратил внимание на его выступление в парламенте, где украинский гарант акцентировал значение мужества в современном мире.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

видео дня

Он также добавил, что если на саммите в Вильнюсе не будет достигнут результат, то президенту Украины не имеет смысла и не стоит тратить время на такую поездку.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что во время летнего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос Украины будет на повестке дня. Столтенбрег отметил, что эта программа поможет Украине перейти от советских стандартов к современному "натовскому" типу вооружения. Кроме того, члены НАТО на летнем саммите намерены обсудить вопрос усиления обороны стран-членов Альянса. В частности, речь пойдет об увеличении бюджетов на оборону.

Как отметил президент Владимир Зеленский, некоторые государства-участники НАТО так боятся агрессора России, что не готовы к вступлению Украины в блок. И если Киев не получит четкого сигнала относительно будущей интеграции в Альянс, украинским представителям нечего делать на июльском саммите в Вильнюсе. Украина стремится вступить в коллективный блок безопасности Запада после победы в войне.

По словам замминистра обороны Владимира Гаврилова, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает утверждения механизма вступления в Североатлантический альянс. Киев должен четко понимать, что после завершения войны с агрессором Россией евроатлантическая интеграция государства произойдет в течение одного-двух лет.

Вас может заинтересовать: