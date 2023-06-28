Нет заморозке войны, НАТО и бункер Путина: главные заявления Зеленского в Раде

Победа Украины в войне – освобождение всех своих территорий и выход на границы 1991 года, сказал президент Владимир Зеленский в своем заявлении.

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Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО - Зеленский / Скриншот YouTube

Украине нужно принять доктрину, в которой будет определено, что государство должно вступить в Евросоюз и НАТО, а победа в войне со страной-агрессором Россией будет подразумевать выход на границы 1991 года. Киев не заинтересован в заморозке войны с Москвой и придерживается своей формулы мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления в Верховной Раде в среду, 28 июня, в День Конституции Украины, гарант предложил идею доктрины для Украины. Первым пунктом станет победа над страной-оккупантом Россией и восстановление территориальной целостности.

"Когда говорим о победе Украины в этой войне, войне за свободу и независимость, мы говорим конкретно. Победа Украины - это освобождение от российской оккупации всей нашей территории. Никакой части Украины мы не оставим врагу", - отметил президент.

По его словам, победа Украины в войне должна предусматривать вытеснение с территорий российских оккупантов, возвращение граждан, которые попали в плен или были силой депортированы и отсутствие каких-либо ограничений суверенных прав государства.

Гарант отметил, что украинцы должны сами принимать решение относительно будущего своей страны, которая, очевидно, будет намереваться вступить в ЕС и НАТО.

"Украина сама будет выбирать альянсы для себя и своего будущего. Очевидно в ЕС, очевидно в НАТО. Мы должны осознавать, что путь к главному, к нашей победе - труден. Сейчас еще пока никто не может сказать, когда мы пройдем его до конца. Но должно быть национальное согласие по определению нашей победы", - отметил Зеленский.

Украина не согласится с замороженной войной

Глава государства акцентировал внимание на том, что Украина никогда не пойдет на заморозку войны с агрессором Россией. Киев придерживается своей собственной формулы мира.

"Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один. Напротив, Украина расскажет о нашей формуле мира всем другим народам мира, которые стремятся к настоящему миру", - сказал он.

Россия должна просить Запад, чтобы Украину взяли в НАТО

По мнению президента, именно Россия, которая входит в период заговоров и системной слабости, должна просить Запад принять Украину в НАТО. Россия попала в турбулентность и вынуждена будет беспокоиться о своей безопасности, и решение об Украине в Альянсе этому поспособствует.

"Для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают. Государства НАТО защищают народы, а не бросаются на соседей, чтобы уничтожить их будущее. Россия как агрессор знает это лучше других. Россия, которая входит в эпоху заговоров и системной слабости как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах, а значит Россия также заинтересована в Украине в НАТО. Этого может кому-то быть не видно только из московских или валдайских бункеров (очевидно, здесь президент вспомнил о директоре Кремля Путина, - ред.)", - подчеркнул Владимир Зеленскский.

Смотрите полную версию выступления Зеленского в Раде в День Конституции:

Вступление Украины в НАТО

Американское издание Axios ранее сообщило о том, что президент США Байден поддерживает инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая предусматривает одобрение Западом вступления Украины в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству в блоке. Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что, действительно, есть сигналы о дискуссии по упрощенному вступлению Украины в НАТО. Сам Писториус такую идею поддержал.

Позже президент Штатов Джо Байден заявил, что ВСУ уже соответствуют стандартам НАТО. Однако пока он не поддерживает вступление Украины в Альянс без выполнения условий ПДЧ. Как полагает Байден, правила евроатлантической интеграции должны быть едиными для всех.

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