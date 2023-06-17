Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТО

В то же время Байден признал, что украинская армия сейчас соответствует стандартам стран НАТО.

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Байден не будет упрощать требования для вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявил, что выступает против того, чтобы упростить требования для Украины на пути к членству в НАТО.

На вопрос, упростит ли он условия вступления Украины в НАТО, Байден ответил: "Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Так что я не собираюсь этого делать". Об этом он сказал журналистам, передает CNN.

Также Джо Байден признал, что украинская армия сейчас соответствует стандартам стран НАТО, однако он выразил сомнение в том, соответствует ли стандартам украинская система безопасности в целом и не является ли она коррумпированной.

Смотрите видео о том, как НАТО выводит взаимоотношения с Украиной на новый уровень:

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что накануне Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в Альянс. Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее".

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

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