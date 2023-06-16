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США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов

Юлия Куришко
16 июня 2023, 19:47 обновлено 16 июня, 19:51
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Эти деньги также пойдут на поддержку членов семей перемещенных или разделенных украинцев.
США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов
США передаст гуманитарную помощь Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Соединенные Штаты Америки оказывают дополнительную гуманитарную помощь на сумму 205 миллионов долларов народу Украины, пострадавшему от жестокой войны России.

Очередной пакет гуманитарной помощи включает продовольствие, финансирование жилья, медицинских услуг и других нужд украинцев, подвергшихся российской агрессии.

"США передаст украинскому народу критически важную поддержку, включая продовольствие, безопасную питьевую воду, услуги в сфере образования, средства к существованию, юридическую помощь, Доступное жилье, здравоохранение и многое другое", - заявил Блинкен, передает Голос Америки.

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По его словам, эти деньги также помогут поддерживать членов семей перемещенных или разведенных украинцев. Более 6 миллионов человек покинули Украину и более 5 миллионов стали внутренне перемещенными лицами с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Военная помощь Украине

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявили 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов. Согласно конфиденциальной договоренности, Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Члены НАТО могут отправить войска в Украину. Государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы". Главной целью помощи Украине должна стать победа, а не оборона. Именно от этого следует отталкиваться, оказывая любую помощь Киеву.

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