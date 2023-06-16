Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

Оккупанты обстреливали медучреждения, детсады, супермаркеты и жилые дома.

https://glavred.info/ukraine/poraneni-23-lyudini-sered-nih-diti-rosiyani-zhorstoko-obstrilyali-herson-10478626.html Ссылка скопирована

Россияне не прекращают обстреливать Херсон / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

"Удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города. Из-за обстрелов повреждено медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, машины, линии электропередач", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он добавил, что всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили средние или легкие травмы.

видео дня

Ермак показал последствия обстрелов Херсона / скриншот: t.me/ermaka2022

Обстрелы Херсонщины

Напомним, что на Херсонщине россияне убили священника УПЦ, который в храме раздавал гуманитарку. Перед гибелью священник раздавал возле храма гуманитарную помощь пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС.

Гуменюк рассказала о жестоких обстрелах Херсонщины. Ночью оккупанты активизируются. Они продолжают тот же ночной террор. Однако хотя обстрелов стало меньше, но жертв не удается избежать.

Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

Больше важных новостей: