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Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

Юлия Куришко
16 июня 2023, 18:56 обновлено 16 июня, 19:08
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Оккупанты обстреливали медучреждения, детсады, супермаркеты и жилые дома.
Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон
Россияне не прекращают обстреливать Херсон / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

В пятницу, 16 июня, российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего ранения получили 23 человека, в том числе трое детей.

"Удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города. Из-за обстрелов повреждено медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, машины, линии электропередач", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он добавил, что всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили средние или легкие травмы.

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Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон
Ермак показал последствия обстрелов Херсона / скриншот: t.me/ermaka2022

Обстрелы Херсонщины

Напомним, что на Херсонщине россияне убили священника УПЦ, который в храме раздавал гуманитарку. Перед гибелью священник раздавал возле храма гуманитарную помощь пострадавшим из-за теракта на Каховской ГЭС.

Гуменюк рассказала о жестоких обстрелах Херсонщины. Ночью оккупанты активизируются. Они продолжают тот же ночной террор. Однако хотя обстрелов стало меньше, но жертв не удается избежать.

Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

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