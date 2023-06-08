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Россия начала массовую бомбежку Херсона во время эвакуации: много пострадавших

Мария Тупик
8 июня 2023, 15:34 обновлено 8 июня, 16:15
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В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.
Обстрел Херсона
Обстрел Херсона 8 июня / Коллаж Главред, фото Офис президента, скриншот с видео

Во вторник, 8 июня, Россия начала массово обстреливать Херсон. Оккупанты начали атаковать центр и прибрежные территории города как раз во время эвакуации.

Как сообщает МВД Украины, ранения получили минимум три человека.

"Сейчас известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

По данным главы пресс-офиса ОВА Александра Толоконникова, в результате обстрела войсками РФ Херсона ранены женщина в центре города и два человека возле Корабельной площади.

Обстрел Херсона 8 июня - что известно о жертвах

"Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погибло гражданское лицо. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются", - говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

В одном из сел Херсонского района из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей.

При этом в МВД сообщают, что В результате обстрела Корабельной площади пострадали 8 человек.

"Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Обстрел Херсона
Обстрел Херсона / скриншот

Визит Зеленского в Херсон 8 июня

8 июня президент Украины провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Зеленский подчеркнул, что нужно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям пострадавших территорий. Также нужно разработать программу для компенсации убытков или перемещения предприятий в пределах Херсонщины.

Также 8 июня Позже Зеленский с командой отправился в Николаев.

Смотрите видео о том, что происходит в Херсоне 8 июня:

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