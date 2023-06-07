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"Потный комик": американский телеведущий обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2023, 20:21 обновлено 7 июня, 20:35
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Уволенный из Fox News телеведущий Такер Карлсон обозвал Зеленского и заявил, что России "невыгодно" подрывать Каховскую ГЭС.
подрыв Каховской ГЭС, Такер Карлсон
Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и обозвал Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Американский телеведущий Такер Карлсон, которого уволили с Fox News, обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

Карлсон известен своими нарративами, как у российской пропаганды. Он начал говорить о том, что России якобы "было невыгодно" подрывать Каховскую ГЭС, намекая на то, что это "сделала Украина".

"Плотина построена российским правительством и находится на территории, которую сейчас контролирует РФ. Вода оттуда поставляется в Крым, который вот уже 240 лет считается домом Черноморского флота. Разрушение плотины может быть скверным событием для Украины, но его последствия причиняют России больше ущерба. Именно по этой причине украинское правительство ранее раздумывало об уничтожении плотины", - цинично заявил Карлсон.

Уволенный журналист раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Он подло назвал президента "потным, крысоподобным комиком" и "гонителем христиан".

Он также обвинил американские СМИ в том, что они якобы "замалчивают данные", а правительство США "прячет внеземной транспорт".

Смотрите скандальное видео с Такером Карлсоном:

Такер Карлсон
Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС и обозвал Зеленского / фото: скриншот

Этим шоу на своей странице поделился заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Он цинично написал, что Карлсон "не купился на западную и украинскую пропаганду".

Также этим поделился и известнейший миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск. При этом он толком не прокомментировал само видео, а лишь захотел больше подобного контента.

"Было бы здорово, если бы на этой платформе были шоу из всех частей политического спектра", - написал Маск.

По данным The Washington Post, Fox News разорвал контракт с Карлсоном на условиях, что он не сможет выйти в эфир другого телеканала до конца 2024 года. Однако сам телеведущий хочет вернуться в экраны раньше.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Смотрите видео о последствиях подрыва Каховской ГЭС:

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